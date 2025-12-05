Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias petroleras

Ecopetrol y Parex anunciaron acuerdo para explotar petróleo y gas en el Piedemonte Llanero

Ambas organizaciones mencionaron que lo anterior haría posible que Colombia pueda abastecer en mayor medida la demanda interna de estos energéticos.

Por: -
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: ANH.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: ANH.

Compártelo en:

Ecopetrol y Parex firmaron un acuerdo para explorar en el Piedemonte Llanero. Estas operaciones se desarrollarán en Boyacá y Casanare, Colombia.

Las dos compañías señalaron que el acuerdo se suscribió con la finalidad de desarrollar tanto la exploración como la producción de petróleo y gas en la zona mencionada. La extensión en donde se desarrollarían las actividades fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

También manifestaron que esto significa una apuesta para que se continúe con la actividad exploratoria en la cuenca del Piedemonte, la cual tiene un interés estratégico para buscar nuevas reservas de estos energéticos. El plan de actividades iniciaría en 2026 en obras civiles, y la perforación del pozo Floreña Hurón, así como el de Farallones, ya recibieron aprobación.

El pozo denominado Floreña Huron, que se perforaría al norte del campo Floreña, cuenta con la expectativa de que se aumente tanto la oferta de gas natural como de crudo.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol

En cuanto al bloque Niscota, Parex adquirió una participación de 50 % en la futura participación de la producción del convenio Piedemonte.

Destacado: Ecopetrol inauguró granja solar La Iguana en Antioquia, proyecto para avanzar en energías renovables

Frente al pozo Farallones, Parex también acordó con Ecopetrol su perforación, y en el programa de 2026 comenzaría con las obras civiles.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: ecopetrol, empresas, energía
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar