Ecopetrol y Parex anunciaron acuerdo para explotar petróleo y gas en el Piedemonte Llanero

Ecopetrol y Parex firmaron un acuerdo para explorar en el Piedemonte Llanero. Estas operaciones se desarrollarán en Boyacá y Casanare, Colombia.
Las dos compañías señalaron que el acuerdo se suscribió con la finalidad de desarrollar tanto la exploración como la producción de petróleo y gas en la zona mencionada. La extensión en donde se desarrollarían las actividades fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
También manifestaron que esto significa una apuesta para que se continúe con la actividad exploratoria en la cuenca del Piedemonte, la cual tiene un interés estratégico para buscar nuevas reservas de estos energéticos. El plan de actividades iniciaría en 2026 en obras civiles, y la perforación del pozo Floreña Hurón, así como el de Farallones, ya recibieron aprobación.
El pozo denominado Floreña Huron, que se perforaría al norte del campo Floreña, cuenta con la expectativa de que se aumente tanto la oferta de gas natural como de crudo.
En cuanto al bloque Niscota, Parex adquirió una participación de 50 % en la futura participación de la producción del convenio Piedemonte.
Frente al pozo Farallones, Parex también acordó con Ecopetrol su perforación, y en el programa de 2026 comenzaría con las obras civiles.
