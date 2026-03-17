Ecopetrol se queda con parque solar Portón del Sol en Caldas tras millonario negocio

Ecopetrol se quedó con el parque solar Portón del Sol. Según un documento denominado compromiso de fusión por absorción, la estatal energética se quedará con este proyecto, y todos sus activos, pasivos y patrimonio pasarán a la compañía.
El documento señala que la sociedad absorbida, es decir, la sociedad del parque solar Portón del Sol se disolverá. Sin embargo, esto no implica una liquidación, sino la transferencia de su patrimonio a Ecopetrol.
Si bien en las clausulas no se mencionó el tipo de proyecto, cifras de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural) indicaron que este parque está en La Dorada (Caldas), y que tiene una capacidad pico de 128 megavatios.
Las compañías manifestaron que este proceso de fusión se realiza con la finalidad de simplificar la administración y el gobierno corporativo. Es decir, que a través de una sola sociedad se tomen las decisiones y se reduzca el número de instancias a las que se debe recurrir en la toma de decisiones.
Destacado: Esta sería la forma en que se importaría gas de Venezuela a Colombia, si se levantan las sanciones de EE. UU.
Incluso se indicó que este negocio generaría valor para Ecopetrol por US$5,3 millones, incluyendo los ahorros derivados de la fusión, durante el primer año posterior a la adquisición.
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