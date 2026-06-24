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Ecopetrol vuelve a tomar fuerza entre las acciones recomendadas para invertir en Colombia

Ecopetrol vuelve a tomar fuerza entre las acciones recomendadas para invertir en Colombia

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Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik
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Los expertos y analistas consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores muestran cuáles son las acciones recomendadas para invertir en Colombia, esto en el corto plazo.

La medición, hay que recordar, consulta a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.

acciones recomendadas para invertir en colombia
Fotografía: Sebastián Alvarado, Valora Analitik

En junio, el top de las acciones recomendadas para invertir en Colombia fue liderado por la acción ordinaria de Ecopetrol al ser seleccionada por el 57,1 % de los analistas.

“En segundo lugar, se ubicó la acción preferencial de CIBEST seleccionada por el 42,9 % de los analistas. En tercer lugar, se ubicaron la acción preferencial de grupo Sura y la acción ordinaria de Corficolombiana, seleccionadas cada una por el 28,6 % de los analistas”, dice el informe.

Otras acciones recomendadas para invertir en Colombia

Adicionalmente, la acción ordinaria de ISA fue seleccionada por el 21,4 % de los analistas.

“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector petrolero, de consumo y financiero respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector energético, de construcción y de holdings”, señala el análisis sobre las acciones recomendadas para invertir en Colombia.

acciones recomendadas para invertir en Colombia según fedesarrollo
Imagen: Fedesarrollo

Finalmente, para esta edición, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser seleccionadas por el 62 % de los analistas.

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“Le sigue la política fiscal, con 17,2 %, por debajo del 20 % registrado en la edición previa. Asimismo, el 13,8 % seleccionó la política monetaria (frente al 24% del mes anterior), el 3,5 % eligió factores externos y el restante 3,5 % escogió crecimiento económico”, dice el documento.

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Tags: Acciones en Colombia
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