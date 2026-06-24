Ecopetrol vuelve a tomar fuerza entre las acciones recomendadas para invertir en Colombia

Los expertos y analistas consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores muestran cuáles son las acciones recomendadas para invertir en Colombia, esto en el corto plazo.
La medición, hay que recordar, consulta a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.
En junio, el top de las acciones recomendadas para invertir en Colombia fue liderado por la acción ordinaria de Ecopetrol al ser seleccionada por el 57,1 % de los analistas.
“En segundo lugar, se ubicó la acción preferencial de CIBEST seleccionada por el 42,9 % de los analistas. En tercer lugar, se ubicaron la acción preferencial de grupo Sura y la acción ordinaria de Corficolombiana, seleccionadas cada una por el 28,6 % de los analistas”, dice el informe.
Otras acciones recomendadas para invertir en Colombia
Adicionalmente, la acción ordinaria de ISA fue seleccionada por el 21,4 % de los analistas.
“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector petrolero, de consumo y financiero respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector energético, de construcción y de holdings”, señala el análisis sobre las acciones recomendadas para invertir en Colombia.
Finalmente, para esta edición, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser seleccionadas por el 62 % de los analistas.
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“Le sigue la política fiscal, con 17,2 %, por debajo del 20 % registrado en la edición previa. Asimismo, el 13,8 % seleccionó la política monetaria (frente al 24% del mes anterior), el 3,5 % eligió factores externos y el restante 3,5 % escogió crecimiento económico”, dice el documento.