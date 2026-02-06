Noticias económicas importantes Noticias empresariales Noticias macroeconómicas

El 70 % de los empresarios preparan recortes de personal tras el aumento del mínimo y la reducción de jornada laboral

Según el sondeo de Fenalco, una parte considerable del empresariado (51 %) se declara poco o nada preparada para absorber el impacto financiero.

Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

Un sondeo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) identificó una profunda preocupación entre los empresarios debido a lo que denominan un «triple choque» de costos.

El gremio señaló que el fuerte incremento del salario mínimo (23,7 %), la reducción de la jornada de trabajo a 42 horas semanales y el cambio en los esquemas de contratación y estructura de costos por cuenta de la reforma laboral constituyen una “tormenta perfecta” que “amenaza la sostenibilidad del sector empresarial”.

De acuerdo con la encuesta, que procesó respuestas de 700 empresarios y comerciantes en más de 25 ciudades, el 71 % de los negocios proyecta reducir su planta de personal como consecuencia directa de estos nuevos costos.

El ajuste en las nóminas no se hará esperar: el 51 % de los encuestados confirmó que aplicará esta reducción de personal durante los próximos seis meses. Además, al analizar la magnitud de la decisión, el 30 % de los empresarios prevé una reducción significativa, mientras que el 41 % estima que será moderada.

Ajustes operativos y falta de preparación

Fenalco advirtió que la encuesta revela un estado de vulnerabilidad crítica en el tejido empresarial.

Ante la pregunta sobre qué tan preparadas están las organizaciones para asumir simultáneamente estos costos, una parte considerable del empresariado (51 %) se declara poco o nada preparada para absorber el impacto financiero.

De hecho, se estima que uno de cada dos empresarios enfrenta un alto riesgo de dificultades para sostener su operación bajo las nuevas condiciones.

Para sobrevivir a esta coyuntura, las empresas han comenzado a implementar medidas, como reducir los horarios de operación (40 %), especialmente en jornadas nocturnas y dominicales; disminuir o congelar su planta de personal (25 %) e incluso dejar de contratar personal temporal (15 %); y optar por el cierre parcial o total del negocio (8 %).

Tags: Comercio en Colombia, empresarios, Fenalco
