El abismo fiscal entre Cepeda y De la Espriella para la segunda vuelta a la Presidencia

Colombia se encamina a una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente, con dos visiones de Estado opuestas que buscan suceder al gobierno de Gustavo Petro.
A esto se suma el hecho de que el próximo presidente heredará unas finanzas públicas bajo una presión: un gasto del Gobierno que no ha bajado del 21 % del PIB desde la pandemia, frente a ingresos que promedian apenas el 16,5 %, un balance primario que se mantendría por encima de históricos del -3 % del PIB y una deuda neta que escaló al 58,5 % del PIB.
Lo cierto es que la viabilidad fiscal será el mayor reto del próximo cuatrienio. Sin embargo, dependiendo de quien llegue a la Casa de Nariño, la forma de enfrentarla sería diferente, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
La brecha entre los candidatos comienza en la concepción misma del poder público. Iván Cepeda propone un «Estado más activo e interventor», orientado a expandir la capacidad gubernamental para proveer servicios directamente y fortalecer la oferta pública. Por el contrario, Abelardo De la Espriella defiende un «Estado más pequeño y facilitador», concentrado en la eficiencia administrativa, los incentivos al sector privado y la reducción de la burocracia.
Propuestas tributarias: Recaudo vs. incentivos
En materia de impuestos, los caminos se bifurcan, de acuerdo con el informe. Cepeda busca fortalecer el recaudo bajo criterios de equidad y progresividad, poniendo el foco en la lucha contra la evasión fiscal. Una de sus propuestas puntuales es el tratamiento tributario preferencial para empresas que contraten jóvenes certificados.
De la Espriella, en cambio, apuesta por la simplificación regulatoria y la reducción de cargas para las empresas. Sus iniciativas incluyen la reducción de tarifas del impuesto de renta empresarial, beneficios fiscales para el sector cultural y la creación de zonas francas rurales para la agroindustria. Su visión sugiere que una menor carga tributaria estimularía el crecimiento económico.
El gasto público y la inversión
Las prioridades de gasto también revelan prioridades distintas. El programa de Cepeda prioriza la agricultura y desarrollo rural (8 propuestas), la vivienda (6) y la educación (5). Su apuesta de inversión se centra en sectores intensivos como infraestructura básica (vías terciarias) y un fondo nacional para garantizar el derecho al agua, priorizando la ejecución directa por parte del Estado y actores territoriales.
De la Espriella concentra su gasto en igualdad y equidad (7 propuestas), educación (4) y salud (4). A diferencia de su rival, utiliza mayoritariamente mecanismos de mercado, créditos y subsidios para la inversión en vivienda y emprendimiento, evitando la expansión de las entidades públicas.
Disciplina fiscal o austeridad
El manejo del déficit es quizás el punto de mayor contraste técnico. De la Espriella plantea un cumplimiento estricto de la Regla Fiscal y propone un ajuste inicial de $70 billones para lograr un superávit primario en el corto plazo. Además, busca fortalecer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y gestionar la refinanciación de la deuda pública con la banca multilateral.
Por su parte, Iván Cepeda no incluye propuestas explícitas sobre la Regla Fiscal ni metas de déficit en su programa. Su estrategia para aliviar las finanzas públicas se basa en una «Ley de Austeridad Republicana» para recortar gastos de funcionamiento del Ejecutivo (salarios de altos cargos, transporte y seguridad), bajo la premisa de liberar recursos dentro del presupuesto actual mediante un uso más eficiente de los mismos.
Pese a sus diferencias, ambos candidatos enfrentan una crítica común del Observatorio Fiscal: la falta de estimaciones fiscales detalladas sobre cómo financiarán sus promesas en un país donde la inversión pública cayó del 23,4 % del PIB en 2015 al 15,2 % en 2025.