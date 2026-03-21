El mercado le pasa factura a la deuda pública de Colombia

La deuda bruta del Gobierno Nacional Central tocó el año pasado el nivel más alto registrado desde 1999, con excepción de la pandemia, tras escalar hasta los $1.194 billones, lo que representa un 64,4 % del PIB.
El más reciente informe semanal de investigaciones económicas de ANIF señaló que la preocupación de los analistas no solo radica en el volumen de la deuda, sino en la capacidad inmediata del Estado para cumplir con sus compromisos.
De hecho, el saldo de las Disponibilidades de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), que refleja los recursos líquidos de la Nación, ha caído a mínimos históricos y se ubica en $6,6 billones, un 68 % por debajo de su promedio histórico, a pesar de una colocación directa de bonos a finales de 2025 que dio un respiro momentáneo.
ANIF advirtió que con pagos diarios presupuestados de aproximadamente $1,4 billones, los recursos disponibles actualmente alcanzarían para un poco menos de 5 días de funcionamiento y servicio de deuda. Esta asfixia de liquidez está obligando al Gobierno a buscar financiamiento en el mercado de manera mucho más frecuente.
Además, el mercado financiero ha comenzado a cobrar una costosa factura por este riesgo. Los títulos de deuda pública (TES) se negocian actualmente con rendimientos cercanos al 14 %, niveles que no se veían desde 2021.
Sin embargo, a diferencia de aquel año, el aumento actual no responde a la política monetaria, sino a una mayor prima de riesgo por la fragilidad fiscal del país.
Un fenómeno particularmente alarmante es la inversión de la curva de rendimientos. Las tasas más altas se están concentrando en el tramo medio (vencimientos entre 2029 y 2035), precisamente donde se acumulan los pagos que fueron aplazados mediante operaciones de manejo de deuda realizadas anteriormente.
Colombia preocupa frente a otros países de la región
En la comparativa regional hecha por ANIF, Colombia muestra un deterioro relativo frente a sus pares. El país registró el indicador de riesgo soberano (EMBI) más alto entre economías comparables como México, Brasil, Perú y Chile. Mientras que México logró reducir su prima de riesgo en más de 100 puntos básicos (pb) en el último año, Colombia solo lo hizo en 52 pb.
Además, el costo de los seguros contra impago (Credit Default Swaps – CDS) a 5 años para Colombia ronda los 225 pb, una cifra significativamente superior a la de países con su misma calificación crediticia, como Sudáfrica o Brasil, y más cercana a la de países con peor calificación, como Turquía.
A pesar de este entorno turbulento, los flujos de capital extranjero hacia Colombia alcanzaron máximos históricos en 2025.
No obstante, el informe advierte sobre la naturaleza de estos recursos. Se trata en gran medida de capitales golondrina, atraídos por las altas tasas de interés, pero con una alta probabilidad de salir rápidamente del país si las condiciones del mercado cambian o si aumenta la incertidumbre ante las elecciones de 2026.
Un futuro condicionado al ajuste fiscal
El reto para el Gobierno Nacional en lo que queda del año será recuperar la credibilidad del mercado.
Aunque el Plan Financiero 2026 proyecta un ajuste en el balance primario, los analistas sostienen que este escenario no luce factible debido a la falta de medidas concretas para recortar el gasto público.
De acuerdo ANIF, sin un plan de ajuste fiscal estructural y creíble, Colombia seguirá enfrentando costos de financiamiento elevados que amenazan la sostenibilidad de sus finanzas públicas a largo plazo.