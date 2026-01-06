Trump tomó radical decisión con las elecciones en Venezuela para reemplazar a Maduro

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela luego de que el gobierno de Estados Unidos capturara y pusiera en juicio a Nicolás Maduro y, en medio de lo que se conoce, hay incertidumbre sobre lo que viene para el futuro político de ese país.
De acuerdo con la administración Trump, lo hecho en territorio venezolano tiene como único foco que se empiece a restablecer la democracia, al tiempo que se lidera un proceso de recuperación económica.
Sobre lo que se hará puntualmente en Venezuela, dijo Trump, Estados Unidos está a cargo del control político y económico de esa nación, esto de la mano con Rodríguez y la cúpula militar de ese país.
Sin embargo, organismos internacionales y líderes políticos del “madurismo” han asegurado que ese país seguirá siendo soberano y dueño de sus decisiones, al tiempo que se dijo que no van a seguirse las pautas que entreguen desde Estados Unidos.
Lo que viene para el cambio de gobierno en Venezuela
Uno de los puntos que genera más dudas es qué va a pasar con el gobierno de venezolano y si esté quedará de manera indefinida en cabeza de Delcy Rodríguez o si, por el contrario, se convocará a elecciones en los próximos días.
Sobre esto último Trump descartó que en el próximo mes se lleven a cabo procesos que desemboquen en la elección de un nuevo presidente, toda vez que lo primero es restablecer la industria petrolera de ese país, dijo Trump, y compensar a las firmas estadounidenses que fueron afectadas en los últimos años.
“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump en una entrevista telefónica con NBC News.
De momento, vale tener en cuenta, Maduro fue sacado de Venezuela el pasado sábado 3 de enero, este 5 de enero se declaró inocente de los cargos y se espera que su próxima audiencia se dé hasta el 17 de marzo.