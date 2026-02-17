Urrá, la compañía energética con sede en Montería que opera tanto en energía hidráulica como solar, pasó casi desapercibida en la agenda mediática hasta que el presidente, Gustavo Petro, la señaló, junto con Hidroituango, como responsable de las graves inundaciones en Córdoba, un desastre que generó una tragedia social y pérdidas económicas significativas.
En ese momento, Juan Acevedo era el presidente de la compañía, pero a causa de que Urrá es prácticamente una empresa estatal, tuvo que dar un paso al costado; aunque él aseguró que su renuncia fue voluntaria. Actualmente, la empresa está bajo la dirección de Enrique Kerguelen, quien en exclusiva con este medio, explicó cómo la ola invernal, inesperada para una época normalmente seca, impactó el embalse y el manejo de la infraestructura energética en la región.
¿Tuvo conversaciones con el presidente Petro?
Sí hubo algún acercamiento con él. A mí me designó la Junta Directiva, que es la que hace esos movimientos. La Junta es uno de los órganos del gobierno corporativo que es conformada por el gobernador del departamento y el alcalde de Tierra Alta, los demás miembros son funcionarios del Gobierno Nacional. Ellos me designaron como primer suplente del presidente, y sí, tuve una reunión con el presidente Petro. En esta ella estuvimos conversando sobre la situación que se está viviendo en el departamento.
¿De qué más hablaron?
Fue una reunión supremamente enfocada a los temas que tienen que ver con la situación que estamos viviendo. No hubo nada digamos que se saliera del contexto de la situación, y de las acciones que está haciendo la empresa para mitigar los efectos que ha producido este evento climático sobre nuestro embalse.
Petro dijo que los embalses de Urrá e Hidroituango tuvieron la culpa del del desastre en Córdoba, ¿qué opinión tiene la compañía?
La situación como se presentó fue completamente atípica para esta época del año. Uno pudiera decir que, si hubiéramos estado en un mes de invierno, evidentemente habría sido diferente. Pero en esta época del año claramente esto provocó la situación que estamos teniendo en los embalses. Normalmente, a finales del invierno tienen unos niveles que permiten transitar el verano de manera segura porque así es que funciona el sistema.
No pretendemos en absoluto controvertir las opiniones del señor presidente que son absolutamente respetables, pero en medio de esta situación, nosotros estamos dando las explicaciones del caso ante los diferentes organismos que nos están solicitando la información.
¿La Superintendencia de Servicios Públicos ya los visitó?
Hemos recibido la visita de la Superintendencia, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y estuvo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Entonces estamos acá en el cañón tratando de que pasemos esta situación lo más pronto posible. Estamos absolutamente comprometidos en que esto se solucione de la manera más pronta y expresar la total solidaridad con las comunidades y las poblaciones que se vieron afectadas por esta emergencia que estamos viviendo.
¿Entonces qué sucedió con el embalse?
En este momento todos sabemos que el embalse de Urrá rebosó como consecuencia de un evento climático adverso absolutamente atípico e imprevisible para esta época del año. Febrero es el mes más seco de la temporada de verano, uno escucha en medios que los embalses están llenos en general, y Urrá en particular.
No estamos en una época de lluvias. Este es el mes más seco del año históricamente en la cuenca del río Sinú y en gran parte del territorio nacional. Se ha presentado un evento provocado por la interacción de tres frentes fríos que jamás habían bajado tan al sur como en esta oportunidad, y generaron unas precipitaciones completamente anormales para esta época.
Para que tengamos una idea del fenómeno, la cantidad de agua que llega para febrero es de 121 metros cúbicos por segundo, ese es el volumen de agua que entra al embalse por segundo, en promedio, desde una serie que nosotros tenemos desde 1960. Ahora logramos registrar caudales y llegamos a registrar picos de hasta 2.600 metros cúbicos por segundo, si se compara con 121 metros cúbicos por segundo, la diferencia es de casi 1.600 % de la cantidad de agua que llega en febrero.
Esto provocó el rebose del embalse Urrá, que en ocasiones anteriores ha controlado desde el 2000, que entramos en operación más de 450 eventos decrecientes que se han podido controlar en el embalse sin que se descargaran por el rebosadero Urrá. En esta ocasión fue imposible almacenar ese volumen de agua y eso provocó esos reboses. Nosotros aplicamos nuestro plan de atención de emergencias. A la fecha de haberse iniciado esta situación, los niveles del río Sinú han disminuido porque si bien los aportes al embalse siguen siendo altos, estamos alrededor de cinco veces lo que normalmente llega en febrero.
Seguimos rebosando pero mucho menos, ya que el caudal en el río es normal para lo que sería un invierno. No estamos en un invierno, pero es menor al que fue en las afectaciones. Nos estamos articulando con el Consejo Departamental para la Gestión del Riego de Desastres, hacemos parte de un puesto de mando unificado, acá en Córdoba, también en Tierra Alta, que es donde queda la hidroeléctrica y el embalse.
Estamos coordinando tanto con municipios como el departamento, y las demás entidades a atención de desastres para coadyuvar a esta situación, al establecimiento de zonas temporales de ubicación para las comunidades, sobre todo las que están más cerca de la hidroeléctrica y tengan la plena seguridad de que Urrá está comprometida.
Estamos haciendo esfuerzos para superar pronto esta situación provocada por este evento, ahora viene una etapa que es bastante difícil, la recuperación y Urrá participará activamente con los entes territoriales y a nivel nacional en lo que tiene que ver con esto.
Es decir, ¿por esta emergencia cayó 1.600 % más cantidad de agua que la que cae en febrero en la cuenca que abastece a Urrá?
Sí.
¿Y qué drenaje o mecanismo se está haciendo para bajar los niveles del agua?
Como los aportes han disminuido el nivel del embalse, también ha venido disminuyendo las descargas hacia aguas abajo. En este momento son mucho menores a las que tuvimos la semana anterior. Esto ha permitido aliviar la situación de muchas comunidades que quedaron inundadas. Por ejemplo, en Montería, los barrios que estaban ubicados en la zona baja, que son las zonas más vulnerables ante eventos como este, muchos de ellos quedaron desafortunadamente afectados con estas inundaciones.
En este momento, los niveles de agua han ido disminuyendo, las alcaldías municipales están llevando estas aguas hacia el río para permitir que de manera pronta estos barrios queden secos. Esta es una actividad que no será de días, pero ya se inició la fase de recuperación.
¿Qué llegará para la compañía con los precios de escasez que comunicó el Ministerio de Minas?
Más que acogernos, lo que expresamos fue la decisión de adoptar las medidas para acogernos a los lineamientos que adopte CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), para materializar la decisión en el marco regulatorio actual de los precios de escasez por tecnologías. En este momento la CREG no ha expedido los instrumentos que permitan materializar esa decisión. Lo que nosotros manifestamos es que el organismo adopte esas medidas y de la manera adecuada, nosotros para acogernos a estas.
Esto va encaminado, y ese es el sentir de esto y la voluntad del Gobierno, a que cuando se produzcan situaciones de escasez, el precio de la energía en bolsa no se dispare a valores altos como ha sucedido en el pasado, impactando obviamente las tarifas para el usuario final, es decir, cuando tengamos situaciones en las cuales de acuerdo con la regulación existente se produzca riesgo de escasez; por ejemplo, una situación del fenómeno de El Niño donde tenemos pocos aportes a los embalses y esto obligue a que entren otros tipos de tecnologías a generar, que son más costosas.
Las tecnologías más económicas para generar son las hidráulicas y las plantas solares fotovoltaicas. En el momento en que hay una escasez ya habría que entrar a generar con tecnologías cuyos costos operativos son más altos y elevan el precio de la energía. Entonces lo que busca esto es que eso no suceda, que el precio de la energía en bolsa no quede tan alto y no quede tan vulnerables los usuarios finales ante estas variaciones.
Esta medida de precio de escasez por tecnologías, que realmente son las nuevas reglas de precios bajos por tecnologías, ya existen unas resoluciones de la CREG, pero para este caso particular todavía no existen los instrumentos emitidos por la entidad que permitan materializar la aplicación de este mecanismo. Nosotros estamos atentos a que una vez expida los mecanismos que permitan materializar esta decisión, lo vamos a hacer de manera inmediata.
¿Cuántas empresas se acogerán a la medida?
No sé cuántas empresas han manifestado su voluntad de acogerse a esto, habida cuenta que el Gobierno emitió una comunicación, una circular a los agentes del mercado de energía mayorista, en la cual les pone en conocimiento del sector esta decisión y solicita que las empresas manifiesten su voluntad de acogerse a estas nuevas reglas. Es una solicitud y las empresas, de manera voluntaria, están a la disposición en este momento de hacerlo o no. Nosotros lo hicimos.
Entonces se acogen a la medida del MinMinas sobre los precios de escasez para bajar la volatilidad de los precios en bolsa, ¿pero se requieren regulaciones de la CREG para materializar todo?
Así es.
