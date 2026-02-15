Venezuela no solo alberga petróleo y gas; cuenta con más reservas de diamantes que Rusia

Desde la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela, varias veces se ha hecho mención de que en ese país están las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Sin embargo, Venezuela no solo es rica en energéticos de origen fósil, como el petróleo y el gas, sino que también tiene oro, hierro, diamantes, carbón y bauxita.
Estimaciones de varios organismos indican que el país concentra más de 303.220 millones de barriles de crudo, lo que lo ubica en el primer lugar en el planeta. En cuanto a oro, concentraría más de 2.343 toneladas. En gas, llegaría a más de 5.500 millones de pies cúbicos diarios. En carbón, tres gigatoneladas, y en diamantes, más de 1.000 millones de quilates.
Esto demuestra que este país no solamente concentra energéticos de origen fósil que, en cantidad, son de los mayores del mundo, sino también una gran riqueza mineral. Por ejemplo, las estimaciones oficiales indicaron que Venezuela tiene más reservas de diamantes que Rusia.
Las anteriores son cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entidades de Venezuela, una encuesta realizada por centros geológicos de origen estadounidense y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ya que los datos oficiales son acotados.
Cabe mencionar que, las cifras totales de oro tienen como base las 24 minas que hay en Venezuela, pero no se basan en reservas subterráneas probadas.
De esta manera, tras la captura de Maduro, con la intervención estadounidense, estos vastos recursos minerales y energéticos se convierten en un elemento geopolítico estratégico para EE. UU.
Los datos apuntaron que, si se redirigen los barriles de crudo pesado de origen venezolano a las refinerías del Golfo de México o del Golfo de América, esto podría presionar a los productores de crudo pesado en Canadá, y también supondría un revés para el acceso de potencias extranjeras como China a América.
Destacado: Trump confirma visita a Venezuela: ¿qué hay detrás del anuncio?
Las intenciones estadounidenses se reafirman en que el viernes 13 de febrero de 2026, a poco más de un mes de la captura de Maduro, el gobierno de Trump anunció el flexibilizamiento de las sanciones más grande en años. Esto no solo permitirá nueva inversión en Venezuela, sino que abrió paso a British Petroleum (BP), Chevron, Eni, Repsol y Shell para que operen en el país.
—