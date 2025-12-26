Durante 2025, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia impactó a 43.000 empresarios y prestó 97.500 servicios empresariales y atendió más de un millón de trámites registrales, cifras que reflejan la dinámica empresarial del departamento.
Según la entidad, en el 98 % de los casos los empresarios manifestaron satisfacción con las oportunidades generadas a través de programas, proyectos y servicios.
Los empresarios, quienes hacen posible la gestión de la Cámara, continúan siendo el eje del impacto regional. Actualmente, la estructura empresarial de la entidad está conformada por 164.416 unidades productivas, de las cuales el 98 % corresponde a pymes, segmento clave para la generación de empleo y el crecimiento económico en Antioquia.
Más allá del ámbito empresarial, la gestión cívica, social y cultural también tuvo un alcance significativo. En 2025 se beneficiaron 2.138 entidades sin ánimo de lucro y medios comunitarios, 1.836 jóvenes y mujeres, y 890 artistas. Además, más de 42.500 ciudadanos participaron en 280 actividades culturales que contribuyeron al fortalecimiento del tejido social y cultural de la región.
En línea con su estrategia de descentralización y presencia territorial, la Cámara fortaleció su cobertura regional con la apertura de dos nuevos puntos de atención en Andes, en el Suroeste antioqueño, y Santa Rosa de Osos, en el Norte del departamento. A esto se sumó la realización de 359 eventos empresariales, académicos y culturales, que impactaron a más de 15.900 personas.
Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, destacó que la entidad tiene como propósito superior trabajar para que las empresas y las instituciones sociales, culturales y cívicas crezcan y se mantengan en el tiempo. “Los recursos de los empresarios se invierten en proyectos que impactan a las regiones y a toda la comunidad”, afirmó.
La directiva también resaltó el desempeño del tejido productivo regional. “Antioquia sigue siendo la región líder en número de empresas creadas. El sector exportador registró un buen desempeño; sin embargo, el reto será exportar más productos y llegar a más países. Los sectores de servicios y las industrias creativas continúan teniendo una gran relevancia en nuestra economía”, señaló.
De cara a 2026, Vélez de Nicholls subrayó que uno de los grandes desafíos del país es la democracia, entendida como un sistema que garantiza la libertad y el crecimiento económico. “Los empresarios hacen posible la generación de empleo y el desarrollo. Por eso, sin empresas no hay país”, concluyó.
Con 121 años de trayectoria y presencia en 69 municipios de Antioquia, distribuidos en las regiones Norte, Aburrá Norte, Suroeste, Occidente y Bajo Cauca, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cerró 2025 con resultados que fortalecieron la competitividad empresarial y el desarrollo integral del territorio.