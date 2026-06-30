Empresas del Pacífico colombiano facturaron $157 billones en 2025

Con 1.044 sociedades, el Pacífico culminó el 2025 con $157 billones en ingresos operacionales, ubicándola como la cuarta región en términos de facturación. Esto se traduce en un crecimiento de casi el 9 % respecto al año anterior, según datos del más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades.
El reporte de las 10.000 empresas más grandes del país ubica a Celsia a la cabeza de la lista en esta zona del país. La compañía, propiedad del Grupo Argos, cerró el año con ingresos por $5,07 billones y una utilidad neta de $426.548 millones, manteniendo la posición que ocupaba en la edición anterior.
En segundo lugar aparece Emcali con una facturación de $3,61 billones y ganancias por $418.886 millones. El podio lo completa Tecnoquímicas con ingresos por $3,53 billones y utilidades por $520.307 millones.
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De acuerdo con los datos de la Supersociedades, en el cuarto escalón se ubica Dollarcity. La empresa de comercio reportó ingresos por $3,37 billones, así como ganancias por $181.958 millones.
En el quinto puesto se encuentra Alimentos Cárnicos, perteneciente a Grupo Nutresa, con ingresos por $2,96 billones y utilidades por $161.087 millones; seguida por Italcol de Occidente, con una facturación de $2,57 billones y una utilidad neta de $180.502 millones.
La séptima posición la ocupa Colgate-Palmolive con ingresos por $2,47 billones e ingresos por $72.886 millones. Mientras que en el octavo lugar se ubica Pollos El Bucanero, con una facturación de $2,39 billones y $35.456 millones en ganancias.
Las diez primeras posiciones de esta lista regional las cierran Colombina y Fanalca, con $2,09 billones y $2,01 billones, así como utilidades por $85.556 millones y $164.155 millones, respectivamente.
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