En la Liga BetPlay cada insulto se paga: Millones en multas impuestas por Dimayor

En la Liga BetPlay 2026, decir una grosería puede costar hasta $7 millones y cuatro fechas de suspensión. El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso en la octava jornada multas que, sumadas, superan los $20 millones solo para entrenadores por uso de “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno”.
Las sanciones quedaron consignadas en la resolución 019 de 2026 y se fundamentan en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Ese reglamento fija castigos económicos y deportivos cuando se comprueba conducta antideportiva contra rivales, árbitros o público.
En un solo partido, Pereira vs. Pasto, dos técnicos fueron expulsados y multados. El español Matías Risueño recibió la sanción más alta: cuatro fechas y $7.003.620 por lenguaje ofensivo y provocar a la tribuna. Por su parte, el entrenador Arturo Reyes fue suspendido dos jornadas y deberá pagar $1.167.270 por insultos a un adversario.
Además, Alejandro Restrepo, del Independiente Medellín, fue castigado con tres fechas y $5.252.715 por lenguaje ofensivo en el juego ante Llaneros en Villavicencio. En total, solo estos tres casos representan $13.423.605 en multas. Si se suma la sanción a Camilo Ayala, técnico de Alianza, con una fecha por retrasar la reanudación del partido y multa económica, la cifra aumenta.
Las cifras muestran que el costo de una expulsión por insultos no es simbólico. La multa más alta, $7.003.620, equivale a más de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2026. La más baja, $1.167.270, supera medio salario mínimo.
El Código Disciplinario establece que el uso de lenguaje ofensivo contra adversarios u oficiales puede acarrear entre una y cuatro fechas de suspensión, además de multa. Cuando hay provocación al público o reincidencia, el castigo aumenta.
Comparado con otras infracciones, insultar puede salir más caro que retrasar el inicio de un partido o incumplir protocolos logísticos. En esta misma jornada, la sanción a Ayala por demorar la reanudación fue menor en número de fechas que la impuesta por groserías.
En ligas como la española o la inglesa, los comités disciplinarios también contemplan multas por conducta inapropiada, pero en Colombia el impacto económico es relevante frente a la estructura salarial del fútbol local. No todos los clubes manejan presupuestos de gran escala y las sanciones afectan directamente las finanzas de técnicos y equipos.
Código Disciplinario de la FCF: qué dice sobre insultos y provocaciones
El Código Disciplinario Único de la FCF tipifica la conducta incorrecta frente a adversarios, oficiales y público. El texto incluye expresiones ofensivas, gestos obscenos y provocaciones como faltas sancionables.
Las decisiones se toman con base en el informe arbitral y pruebas adicionales. En el caso de Pereira vs. Pasto, el asistente técnico César Poveda afirmó en rueda de prensa que el conflicto se originó tras una acción considerada irrespetuosa hacia un aficionado, lo que desató el cruce entre cuerpos técnicos.
Además de las multas, las suspensiones obligan a los entrenadores a ausentarse del banco y de la dirección técnica en competencia oficial. En un torneo corto, perder entre dos y cuatro fechas puede influir en la tabla de posiciones.
El Independiente Medellín, por su parte, anunció que presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral de la FCF por presuntas expresiones de un integrante del equipo arbitral tras su partido ante Llaneros. El club señaló que las frases escuchadas “resultan impropias y contrarias al respeto institucional”.
Con estas decisiones, la Dimayor refuerza el mensaje: en el fútbol profesional colombiano decir “malas palabras” tiene un precio que puede superar los $7 millones y dejar fuera de competencia hasta por un mes.