Energía solar, eólica, junto con petróleo y gas, serán las principales fuentes energéticas en 2050

Las previsiones también apuntan a que el carbón disminuirá en su representatividad y las energías limpias ganarán más terreno.

Energías renovables ganarán terreno en las siguientes décadas. Imagen: MinEnergía
La energía solar, la eólica, el gas y el petróleo serán los energéticos más importantes para abastecer la demanda en 2050. Sin embargo, las energías renovables serán las que representen la mayor parte de la matriz energética, con lo cual las proyecciones indican que ganarán terreno frente a otras fuentes más tradicionales.

Entre las energías limpias que más ganarán participación se encuentran la solar y la eólica. De esta manera, también se confirma que el mercado experimentará cambios históricos en las próximas dos décadas. Este cambio en el tipo de fuentes, a pesar de no ser absoluto, sí marcará grandes diferencias en el sector.

Parque de energía solar. Imagen: Ecopetrol
Parque de energía solar. Imagen: Ecopetrol

Lo anterior se ejemplifica en que, si bien el carbón seguirá siendo un energético demandado en 2050, esta tendencia disminuirá de manera progresiva.

El hidrógeno no ganará tanto terreno hasta esa fecha, al igual que la energía nuclear y la hidroeléctrica.

Los datos de la Agencia Internacional de Energía también señalaron que la energía geotérmica y la bioenergía moderna se expandirán de manera significativa, con lo cual se diversificarán las fuentes de suministro de bajas emisiones de carbono.

