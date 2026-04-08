Entrevista | Colombia tiene gas, pero necesita consensos para aprovechar su potencial: presidente de Naturgas

La presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, conversó sobre los retos que enfrentará la industria gasífera a futuro, las oportunidades que aún quedan por explorar y las necesidades que tiene el sector para garantizar el abastecimiento energético del país.
Datos del gremio revelaron que el mercado del gas en Colombia concentra inversiones por más de US$1.000 millones y representa cerca de 1 % del PIB, por lo que su desarrollo es considerado clave para la seguridad energética, la competitividad y la transición hacia fuentes energéticas con menores emisiones.
¿Cuáles son los retos que tendrá la industria gasífera en Colombia en 2026 y a largo plazo?
El principal reto es incrementar la oferta de gas natural para lograr competitividad. ¿A qué me refiero con mayor especificidad? Necesitamos agilizar los proyectos de producción nacional de gas, los de infraestructura para completar el gas que requerimos todos los colombianos con gas importado, y la infraestructura de transporte para poder movilizar ese gas de donde van a estar ubicadas esas nuevas fuentes hasta los centros de distribución.
Todo eso, en la medida que incrementemos más oferta de gas, los precios van a mejorar y van a ser razonables. Por ese motivo, lo más importante es poder viabilizar todos esos proyectos estratégicos de oferta, y a eso me refiero con agilizar los procesos de consultas previas que se requieren para lo del licenciamiento ambiental, las autorizaciones en costa afuera, y otros temas de permisos para que entren a tiempo.
Necesitamos que los proyectos entren a tiempo y que los cronogramas se adelanten, de manera tal que pueda haber un suministro seguro y confiable.
Existen más de 14 proyectos de regasificación, ¿ve posible que la política energética vuelva a recuperar autoabastecimiento o la importación llegó para quedarse?
El problema de gas no es de recursos gasíferos; Colombia tiene gas. El problema del país es que no hemos sido capaces de sumar voluntades para ejecutar el desarrollo y la producción del gas que tenemos atrapado en el subsuelo, subsuelo a tiempo.
La importación de gas natural licuado tiene dos propósitos específicos. Lo primero es sumar moléculas en un momento en el que el gas nacional no es suficiente para abastecer toda la demanda, y con el ánimo de evitar la interrupción del servicio, nos vimos obligados a sumar gas importado.
Ese es el primer propósito, pero el segundo es también generar confiabilidad a largo plazo. Necesitamos una infraestructura de importación de capacidad grande, que nos permita tener confiabilidad para evitar lo que nos sucedió en diciembre de 2024, que ante el déficit de gas, nos tocó importar utilizando la única infraestructura que hoy es de uso exclusivo para energía eléctrica.
Se está importando 20 % del gas, ¿aumentará ese nivel?
Hoy se está importando el total del gas natural que consumimos, tanto para el sector térmico como no térmico, 21 % del total de la demanda. Si no agilizamos los proyectos de gas nacional que hemos identificado en áreas continentales en Córdoba y Sucre, o Cesar y Norte de Santander, así como en el Mar Caribe, de manera temprana, la medida que esos proyectos se retrasen es años en los que vamos a necesitar importar más, para evitar una suspensión del servicio público o del suministro de gas, que resultaría mucho más costosa que tener gas importado.
Hay que recordar que necesitamos más gas y no menos también para poder hacer posible la transición energética, porque lo que está ocurriendo es que, por la pérdida de competitividad del gas natural, la industria, principalmente, 16 % de la industria que consume gas en Colombia está migrando a energéticos más contaminantes, con lo cual hay un retroceso silencioso de la transición.
¿Qué previsión tiene respecto a la oleada de calor que se está pronosticando en 2026?
El fenómeno de El Niño pasado, del total de la energía que consumió Colombia, 30 % se generó con gas natural. El gas natural es un recurso de respaldo a la generación de energía eléctrica, con mayor razón nos obliga a que incrementemos la oferta del gas natural para tener ese respaldo a futuro.
¿Qué habrá en el Congreso de Naturgas que se celebrará en Cartagena?
Todos estos temas los vamos a tratar en el congreso, en el centro de convenciones de Cartagena de Indias. Es una agenda nutrida que va a tener la participación, además, de gobierno, de entidades de justicia, de industria, sector, expertos internacionales.
Nos va a acompañar el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Va a estar también con nosotros el procurador, el contralor, el registrador, viene el subsecretario del Departamento de Energía de EE. UU. Vamos a tener a los congresistas electos para hablar de la agenda legislativa del sector.
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También vamos a tener a exministros de Estado, viendo un poco la visión a futuro desde todos los aspectos económicos, agrícola, minero-energético, comercio exterior y demás. Vamos a tener a líderes de opinión de Ucrania, el presidente del Consejo de Estado y magistrados del Consejo de Estado, entre otros, y el debate presidencial, que se va a llevar a cabo el jueves, 16 de abril, televisado por Noticias Caracol.