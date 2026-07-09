EPM alertó sobre posibles bloqueos que pondrían en riesgo a 16 % de la demanda eléctrica de Colombia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertó sobre posibles bloqueos que pondrían en riesgo la generación eléctrica en Colombia. La compañía manifestó que, a través de diferentes fuentes, recibió información sobre eventuales bloqueos por parte de algunos actores en el norte y nordeste de Antioquia durante los próximos días, los cuales afectarían la operación de las centrales hidroeléctricas Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras.
Estas plantas, con capacidades instaladas que van desde 40 megavatios hasta 405 megavatios, hacen parte de la infraestructura estratégica de generación del Grupo EPM y del sistema eléctrico colombiano. En conjunto, suman una capacidad instalada de 1.617 megavatios de energía hidráulica, equivalente a cerca de 16 % de la demanda eléctrica nacional.
“Las instituciones del Estado deben mantener una articulación permanente para proteger la infraestructura eléctrica nacional, por tratarse de un servicio público esencial. En este contexto, la presencia de actividades de minería no autorizada en predios de EPM y en las áreas de influencia de las centrales de generación ubicadas en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia representa un riesgo para la operación segura y continua de estas instalaciones”, manifestó la empresa.
Agregó que las actividades de minería no autorizada en estas zonas generan alteraciones hidráulicas en el cauce del río Porce y representan riesgos para infraestructura crítica, como vías de acceso, casas de máquinas, túneles de conducción, presas y estaciones de medición de niveles, entre otros activos.
Entre otros riesgos identificados, la empresa señaló posibles afectaciones para las comunidades ubicadas en las áreas de influencia, el personal operativo y el normal desarrollo de las actividades. Además, advirtió que los bloqueos impedirían el tránsito de los trabajadores hacia las centrales.
El grupo recordó que esta situación ocurre en un momento en el que el sistema eléctrico colombiano enfrenta una mayor presión por los bajos aportes hídricos derivados del fenómeno de El Niño. En ese contexto, resulta fundamental garantizar la continuidad de la operación de la infraestructura para mantener la confiabilidad del suministro de energía.
Finalmente, la compañía, presidida por John Maya, informó que puso esta situación en conocimiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el propósito de proteger la infraestructura energética y garantizar la prestación del servicio a millones de usuarios en el país.
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