El estadio en el que jugará Lionel Messi llevará el nombre de Nu

Nu, la plataforma financiera digital con 131 millones de clientes en América Latina y otros mercados, firmó una alianza plurianual con el Inter Miami y se convirtió en su Socio Principal. El acuerdo incluye los derechos de nombre del nuevo estadio del club, que se llamará Nu Stadium y abrirá el 4 de abril de 2026 en Miami Freedom Park, un desarrollo de 131 acres en el sur de Florida.
El anuncio se da en un momento clave para ambas organizaciones. Nu solicitó en septiembre de 2025 una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) y recibió aprobación condicional 121 días después, paso clave en su expansión al mercado estadounidense. Inter Miami, por su parte, llega como vigente campeón de la MLS Cup 2025 y como uno de los clubes con mayor crecimiento comercial en la liga.
El Nu Stadium tendrá capacidad para 26.700 espectadores y será el eje de un distrito de uso mixto que incluirá más de 92.000 metros cuadrados de comercio, gastronomía, entretenimiento y oficinas, además de 750 habitaciones hoteleras. El proyecto comenzó su construcción en 2023 y se entregará por fases a partir de 2026, iniciando con el estadio.
La camiseta del Inter Miami es una de las más vendidas en el fútbol mundial, impulsada por la presencia de Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro. Desde su llegada en 2023, la MLS reportó récords de asistencia y ventas de mercancía. Solo en 2024, el club lideró la liga en promedio de público y multiplicó su exposición internacional, según datos oficiales de la MLS y reportes de prensa deportiva en Estados Unidos.
Nu Stadium: estas son las cifras detrás del nuevo estadio del Inter Miami y su impacto económico
El Nu Stadium será la casa del Inter Miami dentro de Miami Freedom Park, considerado uno de los desarrollos inmobiliarios activos más grandes de la ciudad. El complejo integra el estadio, hoteles, comercio y el Jorge Mas Canosa Park, un parque público de 58 acres que será el más grande planificado en Miami en décadas.
Con 26.700 asientos, el estadio Nu tendrá menor capacidad que escenarios como el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (más de 70.000) o el Lumen Field de Seattle (cerca de 69.000), ambos sedes de la MLS. Sin embargo, la estrategia apunta a un modelo de experiencia premium y uso durante todo el año, con conciertos, eventos corporativos y partidos internacionales.
El acuerdo incluye activos comerciales adicionales. El logotipo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta desde agosto de 2026, como parte de un nuevo inventario comercial aprobado por la liga. También habrá espacios exclusivos como el Nu Club, con capacidad para 770 personas y vista directa al túnel de jugadores, y la Nu Plaza, una zona pública con pantalla gigante y áreas de encuentro.
Nu acelera su expansión en Estados Unidos con el respaldo del fútbol de Messi
Nu, fundada en Brasil y hoy con presencia en varios países de América Latina, cerró 2024 con más de 131 millones de clientes. Su entrada formal a Estados Unidos coincide con la consolidación de Miami como centro financiero y tecnológico para empresas latinoamericanas.
Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente de Nu en EE. UU., afirmó que el Nu Stadium “anclará nuestra marca en los Estados Unidos”. La alianza vincula a la fintech con una franquicia que en seis temporadas ha conseguido cuatro títulos, incluida la MLS Cup 2025.
El club es copropiedad de Jorge Mas y de David Beckham, exjugador y empresario británico. Beckham ha sido clave en la proyección internacional del equipo desde su fundación en 2018. Bajo su gestión, el valor de la franquicia ha crecido de forma sostenida; Forbes estimó en 2024 que Inter Miami superó los US$1.000 millones en valoración, una cifra impensable para un club de expansión hace menos de una década.