Esto hará el gobierno De la Espriella para contener el aumento de la inflación en Colombia

Uno de los retos más importantes de la próxima administración es el nivel de los precios. Dado ese contexto, el plan del gobierno De la Espriella para contener el aumento de la inflación en Colombia se podría sustentar en varios frentes.
De acuerdo con algunas de las recientes declaraciones de miembros del nuevo Gobierno, ya hay una serie de medidas que se aplicarán, desde el próximo 7 de agosto, para determinar las causas más complejas del aumento de precios.
Lo que hará el gobierno De la Espriella para contener el aumento de la inflación en Colombia se centrará en lo que pueda pasar con el manejo del consumo y el gasto.
Del lado público, como lo ha manifestado el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el recorte del gasto público será clave para contener los precios desde ese frente, teniendo en cuenta que esto no significa que se vayan a entregar menos subsidios.
Lo otro que hará el gobierno De la Espriella para contener el aumento de la inflación en Colombia
Indicó el nuevo ministro de Hacienda que el ajuste que haga el Estado ayudará a que exista un menor impulso de los precios, pero habrá que complementarlo con otras medidas.
Ejemplo de esto último será que, en el corto plazo y por el tiempo que sea necesario, apoyarán y respetarán las medidas que tome el Banco de la República sobre las tasas de interés, pues este mecanismo puede controlar el consumo desde el sector privado y los hogares.
Según Gómez Martínez, el problema de la alta inflación se genera en un entorno estructural que también comprende presiones externas y decisiones del gobierno saliente, como el aumento “desproporcionado” del salario mínimo.
Recomendado: Gobierno De la Espriella dice que altas tasas de interés no son una buena noticia, pero respetará decisiones
Finalmente, la estrategia del gobierno De la Espriella para contener el aumento de la inflación en Colombia se centrará en que la discusión del ajuste del pago a los trabajadores, que empezará a darse desde finales de este año, se haga con foco en el cuidado de la inflación, buscando mantener el poder adquisitivo, pero sin superar sustancialmente este indicador ni el de la productividad laboral.