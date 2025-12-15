Estrellas del fútbol mundial ya facturan más con contenido digital que toda la boletería del fútbol colombiano

El negocio del deporte de alto rendimiento está migrando con rapidez hacia el ‘streaming’ y la creación de contenido digital. Futbolistas activos y retirados han convertido sus audiencias en un activo económico que hoy compite con patrocinios tradicionales, derechos de imagen y hasta salarios deportivos.
Plataformas como Twitch, YouTube e Instagram concentran una nueva capa de ingresos que ya mueve millones de dólares al año y redefine el modelo de monetización de los deportistas activos y retirados.
Según datos de StreamElements y reportes de la industria digital, Twitch superó los 35 millones de usuarios diarios, mientras YouTube mantiene más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales.
El fútbol lidera este fenómeno. A diferencia de otras disciplinas, sus figuras combinan alcance internacional, cercanía cultural y facilidad para generar contenido recurrente.
En términos económicos, el ‘streaming’ no reemplaza el ingreso deportivo, pero sí lo complementa con márgenes más altos y control directo del negocio. A diferencia de un contrato publicitario tradicional, el creador es dueño de su canal, su comunidad y su pauta comercial. Esa lógica explica por qué algunos jugadores ya generan más valor fuera de la cancha que dentro de ella.
Deportistas que lideran el negocio del streaming deportivo
∙ Sergio Agüero es el caso más claro de conversión de audiencia en empresa. El exdelantero argentino supera los 4,5 millones de seguidores en Twitch y millones adicionales en YouTube. Su canal no solo genera ingresos por suscripciones y publicidad, sino que funciona como plataforma de lanzamiento para negocios propios.
Se estima que tiene un patrimonio vinculado al streaming de más de US$80 millones, cifras que provienen tanto de contratos de contenido como de patrocinios y otros negocios digitales asociados. Para dimensionar esa cifra, la taquilla anual del FPC se ubica entre US$60 y US$80 millones, concentrada en pocos equipos como Atlético Nacional, Medellín y Millonarios.
KRÜ Esports, su organización competitiva, participa en ligas de alto nivel y cuenta con patrocinadores regionales e internacionales. Además, Agüero es uno de los presidentes más visibles de la Kings League, un producto que mezcla fútbol, ‘streaming’ y espectáculo, con transmisiones que superan el millón de espectadores por jornada en picos de audiencia, según datos difundidos por la propia liga.
∙ Gerard Piqué llevó el modelo un paso más allá. La Kings League, creada desde su empresa Kosmos, se convirtió en un caso de estudio del deporte digital. El proyecto vende derechos de transmisión, integra marcas globales y monetiza a través de plataformas sociales.
Diversos reportes de prensa económica en España estiman que el negocio genera ingresos anuales de varios millones de dólares, con costos operativos bajos frente a una liga tradicional.
∙ Cristiano Ronaldo no depende del ‘streaming’ en vivo, pero domina el contenido digital como ningún otro deportista. Su canal de YouTube, lanzado como complemento a sus redes sociales, acumuló decenas de millones de suscriptores en tiempo récord, apalancado en una audiencia que supera los 600 millones de seguidores solo en Instagram.
Según estimaciones de la industria del marketing digital citadas por Forbes, una publicación patrocinada de Cristiano puede superar el millón de dólares. En su caso, el contenido funciona como una plataforma directa de monetización publicitaria y posicionamiento de marca personal.
∙ Javier ‘Chicharito’ Hernández representa el modelo híbrido del futbolista activo. Con transmisiones frecuentes en Twitch y contenido constante en YouTube, combina videojuegos, análisis y vida personal.
Su constancia le permite ingresos recurrentes por suscripciones y patrocinios, además de mantener vigencia mediática incluso fuera del foco deportivo principal.
∙ Lionel Messi tampoco es ‘streamer’ en el sentido tradicional, pero su impacto digital es económico. Su estrategia se basa en contenido grabado y publicaciones patrocinadas. Se estima que Messi también supera el millón de dólares por publicación patrocinada, una cifra que eclipsa los ingresos promedio de miles de creadores digitales.
Streaming, cifras y una curiosidad clave del negocio
Un ‘streamer’ promedio necesita años para construir una audiencia rentable, mientras un futbolista con millones de seguidores puede convertir tráfico en ingresos desde el primer día. Esa asimetría explica por qué el ‘streaming’ ya es considerado una extensión del negocio deportivo y no un pasatiempo.
Recomendado: Este es el acuerdo entre TikTok y el fútbol español para dominar el deporte digital
El resultado es claro: los futbolistas que entienden el ecosistema digital están construyendo activos propios, diversificando ingresos y reduciendo la dependencia del rendimiento deportivo. El ‘streaming’ dejó de ser entretenimiento y pasó a ser una línea formal del balance económico del deporte.