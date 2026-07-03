Fin de los trancones en Soacha: Megaobra eliminará semáforo que causa gran congestión en tramo clave

La ampliación de la Troncal NQS de TransMilenio en Soacha, correspondiente a las fases II y III, alcanzó un avance general del 75 %, según destacó la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto contempla intervenciones destinadas a reorganizar la movilidad sobre la Autopista Sur, uno de los corredores con mayor flujo vehicular entre Bogotá, Soacha y la vía que conduce hacia Girardot.
Entre las obras que registran mayor progreso se encuentran el paso deprimido ubicado en el sector de 3M y el puente vehicular proyectado en la calle 22. Ambas estructuras hacen parte de la extensión del sistema TransMilenio hacia el municipio y buscan separar los flujos de tránsito en puntos donde actualmente confluyen vehículos particulares, transporte público, carga y usuarios que se desplazan hacia los barrios aledaños.
La intervención busca reducir los tiempos de recorrido en una vía estratégica para la conexión regional. Con la puesta en operación de las nuevas estructuras, se prevé la eliminación de varios cruces semaforizados y la reorganización de los accesos sobre la Autopista Sur. El objetivo es mantener una circulación más continua en los trayectos de largo recorrido, especialmente para los vehículos que se movilizan entre Bogotá y Girardot.
Además de la infraestructura para el tránsito mixto, el proyecto está relacionado con la ampliación de la operación de TransMilenio en Soacha. Los buses articulados que harán parte de la extensión de la troncal podrán transitar por este corredor con menor interferencia de los cruces vehiculares que hoy afectan la movilidad en el sector.
Paso deprimido de 3M acabará con los trancones en la Autopista Sur
Uno de los principales frentes de obra se concentra en el sector de 3M, donde avanza la construcción de un paso deprimido que permitirá mejorar la conexión entre las comunas 2 y 6 de Soacha. La estructura está diseñada para facilitar el tránsito de los vehículos que circulan entre Bogotá y Girardot, así como de los buses articulados que operarán en la extensión de la Troncal NQS.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que el paso deprimido tendrá una longitud de 70 metros. Para su construcción se instalarán 156 pilotes, cada uno con una profundidad de 25 metros. La obra también contempla la construcción de dos muros de contención de 7,10 metros de altura y una sección con un ancho promedio de 21,8 metros.
El diseño incluye dos glorietas que permitirán distribuir los accesos y las salidas hacia la Autopista Sur. Con esta configuración se pretende disminuir los conflictos de movilidad entre los vehículos que ingresan a los barrios cercanos, los usuarios que cruzan el corredor principal y el transporte que se desplaza en ambos sentidos entre Bogotá y Girardot.
Actualmente, las labores se concentran en la terminación del primero de los tres módulos previstos para el paso deprimido. La construcción por módulos permite avanzar de manera escalonada y mantener habilitada la Autopista Sur durante la ejecución de las obras, aunque con posibles ajustes temporales en la circulación.
La intervención tiene un plazo estimado de nueve meses y contará con un plan de manejo de tráfico para regular la movilidad en el área de influencia. Las autoridades recomendaron a los conductores atender la señalización instalada en la zona, respetar los desvíos definidos durante las obras y programar con anticipación sus desplazamientos por este sector de Soacha.