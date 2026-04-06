Fitch no le cree a metas fiscales del Gobierno Petro

Fitch estima que las necesidades de financiamiento de Colombia serán superiores a lo proyectado por el Gobierno, debido a que anticipa un desequilibrio fiscal más profundo. Richard Francis, codirector de calificación de soberanos para las Américas, aseguró que tienen algunas discrepancias con las cifras oficiales.
El vocero señaló que la calificadora no observa cambios estructurales que permitan una mejora inmediata en las cuentas públicas. Según dijo, el déficit fiscal se mantendría en niveles elevados, similares a los del año anterior. “No vemos cambios relevantes ni en los ingresos ni en el gasto. Así, se ubicaría alrededor de 6 % del PIB”, afirmó Francis, destacando que este nivel fue uno de los detonantes para la baja de calificación en diciembre pasado.
Esta proyección choca con las metas del Gobierno, de un déficit total del 5,1 % este año. “Estimamos necesidades de financiamiento superiores a las del Gobierno, ya que consideramos que el déficit fiscal será mayor al programado”, expicó Francis.
Aunque reconoció que aún es temprano en el año, ve con escepticismo que el Ejecutivo logre los recortes de gasto necesarios o las ganancias esperadas en el pago de intereses para cumplir su plan.
El camino hacia la recuperación del grado de inversión
Uno de los puntos más críticos, según Francis, es el tiempo que le tomará al país recuperar su estatus crediticio. Colombia perdió el grado de inversión en 2021 y, aunque han pasado varios años, la tendencia reciente ha sido negativa.
“Colombia necesitaría al menos tres o cuatro años más para recuperar el grado de inversión”, sentenció Francis, al tiempo que explicó que, si bien el promedio para recuperar este grado tras perderlo es de siete años, las rebajas adicionales de calificación han alargado este horizonte para el país.
Para Fitch, la estabilización de la deuda requiere un ajuste fiscal de entre el 3 % y 4 % del PIB, una meta que consideran casi imposible de lograr en el corto plazo. Francis indicó que el próximo gobierno deberá presentar una estrategia de dos a cuatro años que combine ajustes tanto en los ingresos como en el gasto.
Sobre la viabilidad de estas reformas, el analista mencionó: “Sin una reforma tributaria veo difícil lograr un ajuste de esa magnitud. Puede ser que el nuevo gobierno plantee recortes de gasto, pero lo considero complejo”. Así mismo, expresó su preocupación por la confianza fiscal del país, señalando que “el uso de la cláusula de escape de la Regla Fiscal no es una buena señal”.
Perspectivas de crecimiento e inversión
A pesar de los retos fiscales, Fitch proyecta un crecimiento económico cercano al 3 % para este año, lo que situaría a Colombia entre los países con mejor desempeño en América Latina.
No obstante, Francis advirtió en entrevista con LR que el motor de este crecimiento sigue siendo el consumo, mientras que la inversión como proporción del PIB ha caído, reduciendo el crecimiento potencial del país de niveles superiores al 3 % a un rango de entre 2,5 % y 2,8 %.
Finalmente, de cara al panorama electoral, la calificadora anticipa incertidumbre. Francis señaló que, independientemente del ganador, el próximo presidente enfrentará un Congreso fragmentado y tendrá la tarea de impulsar reformas importantes, para intentar sanear las finanzas públicas.
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