Fondos extranjeros revivieron su interés por los TES colombianos en febrero

En febrero, los fondos de capital extranjero fueron los mayores compradores netos de deuda pública colombiana, con un total de $8,81 billones, según información del Ministerio de Hacienda.
Estas firmas, que operan como vehículos de inversión, concentraron sus compras en TES denominados en pesos por $9 billones, aunque también vendieron TES denominados en UVR por $194.000 millones.
Con esto, los fondos de capital extranjero registraron un saldo acumulado equivalente al 23,19 % del total de bonos, por un monto total de $174,2 billones.
En segundo lugar, destacaron como compradores los bancos comerciales, con un total de $8,3 billones, luego de comprar $9,3 billones en TES denominados en pesos y a pesar de haber vendido $1 billón en TES UVR. Así, estos actores registran un saldo acumulado equivalente al 15,07 % del saldo total de tenencia de TES ($113,1 billones).
A estos les siguieron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que ya tienen el 28,52 % de los papeles colombianos, con un total de $5,6 billones, de los cuales $3,9 billones fueron en pesos y $1,69 billones en UVR.
En contraste, el Ministerio de Hacienda fue el mayor vendedor neto de TES en febrero, con un total de $3,2 billones, lo que dejó a la entidad con un saldo acumulado de $4 billones, equivalente al 0,53 % de las tenencias totales.
Las ventas se dieron en bonos denominados en pesos por $3,21 billones, aunque también se registraron compras en papeles denominados en UVR por $13.000 millones.
TES se desvalorizaron en febrero
El Banco de Bogotá destacó que febrero fue un mes de mucha adversidad para la deuda pública del país, luego de que la curva de rendimientos de TES tasa fija finalizó con desvalorizaciones de más de 140 puntos básicos (pb) en promedio y la de UVR presentó caídas que sumaron 67 pb.
La entidad atribuyó esta corrección al incremento sorpresivo de 100 pb de la tasa de referencia por parte del Banco de la República, la oferta constante de títulos por parte del Ministerio de Hacienda a través de operaciones convenidas, la ausencia de información referente al Plan Financiero de 2026, el escenario electoral y el incremento en la percepción de riesgo país, con el Credit Default Swap (CDS) en niveles de mayo de 2025.
El mercado también habría resentido la amplia oferta de TES que entregó el Ministerio de Hacienda el mes pasado. En total, las operaciones convenidas alcanzaron un máximo de $14,5 billones, el cual no solo superó la proyección inicial de Crédito Público ($8 billones), sino que generó una oferta constante en los instrumentos de mediano plazo que llevaron a que se diera una inversión de la curva de rendimientos, según la entidad financiera.
