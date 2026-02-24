La Fórmula 1 refuerza su dominio en Latinoamérica y firma acuerdo millonario con ESPN hasta 2028

La Fórmula 1 renovó su acuerdo de transmisión con ESPN para América Latina y el Caribe hasta el final de la temporada 2028. El contrato cubre 18 países de la región, excluyendo México y Brasil, y garantiza la emisión completa del campeonato a través de televisión lineal y plataformas digitales.
La cobertura incluirá todas las sesiones oficiales del calendario: entrenamientos, clasificación, F1 Sprint y Grandes Premios. También se transmitirán las categorías de soporte como Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y la Porsche Super Cup. El nuevo ciclo comenzará antes de la apertura de la temporada 2026 en Melbourne, programada del 6 al 8 de marzo.
La distribución se realizará por las señales de ESPN en televisión paga, su servicio OTT Disney+, ESPN Premium en Chile y las cadenas Fox Sports en Argentina. Con este acuerdo, la F1 asegura presencia multiplataforma en una región que supera los 150 millones de aficionados, según cifras oficiales de la categoría.
De acuerdo con datos de la organización, la base de seguidores en América Latina y el Caribe creció 5 % frente a 2024. El 45 % de la audiencia es femenina y el 43 % tiene menos de 35 años. La combinación de público joven y mayor participación de mujeres marca un cambio frente al perfil histórico del automovilismo, tradicionalmente masculino.
Crecimiento de la Fórmula 1 en América Latina impulsa nuevo acuerdo con ESPN
El crecimiento regional ocurre en paralelo con la expansión global de la F1. Según reportes financieros de la categoría, los ingresos mundiales superaron los US$3.200 millones, impulsados por derechos de medios y patrocinios. América Latina se consolida como uno de los mercados de mayor dinamismo fuera de Europa.
Argentina es uno de los casos más relevantes. El país registra 17,2 millones de aficionados, lo que convierte a la F1 en la liga deportiva internacional más seguida allí, por encima de la NFL y la NBA. El interés aumentó tras la llegada del piloto Franco Colapinto a Alpine, lo que elevó audiencias y conversación digital.
En total, 15 pilotos latinoamericanos compiten actualmente en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, entre ellos Gabriel Bortoleto y Sergio ‘Checo’ Pérez. La presencia regional en pista refuerza el atractivo comercial del campeonato en estos mercados.
Para Colombia, aunque no hay piloto activo en la parrilla principal, el crecimiento regional impacta el consumo deportivo. Las plataformas digitales han ampliado el acceso a transmisiones en vivo y contenido especializado. El mercado colombiano de televisión paga y streaming deportivo compite por retener audiencias jóvenes, segmento donde la F1 muestra mayor expansión.
Derechos de transmisión y estrategia digital hasta 2028
Ian Holmes, director de derechos de medios de la F1, señaló que la alianza permitirá ampliar el alcance del campeonato en la región y preparar el terreno para el cambio reglamentario previsto en 2026. Ese año entrará en vigor una nueva generación de normas técnicas que modificará motores y aerodinámica, un punto que suele aumentar el interés televisivo.
Michael Walters, vicepresidente de programación de ESPN, afirmó que el acuerdo fortalece la estrategia multiplataforma del canal en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hispanohablante.
Para dimensionar, los 150 millones de aficionados regionales equivalen a casi tres veces la población de Colombia. Además, el 45 % de mujeres dentro de la audiencia es uno de los porcentajes más altos entre grandes ligas internacionales.