El fútbol en Colombia empieza a ser “importante para el PIB”: Estas son las causas

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, reaccionó a los estados financieros de los equipos del fútbol en Colombia y los efectos que está teniendo dentro del aparato económico del país. Según el dirigente, hay varios coletazos de la actividad deportivas más relevante del país.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por Zuluaga, los ingresos de los equipos ya superan el billón de pesos y sumado a los ingresos de la Federación y la Dimayor se estaría cerca de los $2 billones en ingresos para este “sector económico”.
Explicó que el fútbol en Colombia empieza a ser una actividad “importante para el PIB del país” y en la generación de empleo que se da por esta actividad.
Más efectos del fútbol en Colombia en la economía
“Empezamos a mirar el número de familias que viven del fútbol. Ahora, cuánta economía informal genera el fútbol, cuántas personas y familias generan su sustento desde este aspecto”, agregó Zuluaga.
Según el presidente de la Dimayor, hay una coincidencia de buenas noticias en ese sentido y una de ellas es el apetito en auge de los hinchas que van a los estadios, compran indumentaria de sus equipos, teniendo como foco que ese tipo de comportamientos son clave para el crecimiento económico del fútbol en Colombia, dijo.
“Un reconocimiento a la Federación Colombiana de Fútbol para que se apoye desde la Conmebol a los equipos del futbol nacional. Y un reconocimiento a quiénes están detrás de los equipos como inversionistas”, agregó Zuluaga.
Datos expuestos por la Superintendencia de Sociedades muestran que el fútbol en Colombia registró ganancias acumuladas en 2024 por $43.000 millones y los activos rozaron los $907.000 millones.