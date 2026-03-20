Fútbol colombiano tendrá nuevo torneo: Confirmaron la fecha en la que arrancará

La Dimayor aprobó en su más reciente asamblea la creación de un torneo de reservas Sub-23 que empezará a disputarse en 2027 en el fútbol colombiano y reunirá a los 36 clubes profesionales de las categorías A y B. La medida busca reorganizar el sistema competitivo local tras la decisión de reducir las plantillas de los equipos a 25 jugadores desde 2026.
El nuevo campeonato nace como respuesta a un problema estructural del fútbol colombiano: la falta de minutos para los futbolistas jóvenes que salen de las divisiones menores. Con el límite de cupos en los equipos profesionales, decenas de jugadores quedaban sin contrato o sin competencia oficial, lo que impactaba tanto su desarrollo deportivo como su estabilidad laboral.
Según cifras del mercado de fichajes internacional, Colombia registró más de 900 transferencias internacionales de futbolistas en un solo año reciente y se mantiene entre los principales exportadores de talento en Sudamérica, solo por detrás de Argentina y Uruguay. Esta dinámica ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer las categorías intermedias para no perder jugadores en la transición entre juvenil y profesional.
El torneo Sub-23 también responde a una realidad económica del fútbol local: la Liga BetPlay cuenta con 20 clubes y más de 530 futbolistas inscritos en primera división, mientras que la segunda categoría reúne a 16 equipos y cerca de 500 jugadores. Sin una competencia paralela, buena parte de los jóvenes entrenaba sin ritmo competitivo o debía buscar oportunidades en ligas menores o en el exterior.
Cómo será el formato del torneo Sub-23 y qué impacto tendrá en los clubes del fútbol colombiano
El campeonato contará con la participación de los 36 equipos profesionales del país, distribuidos en cuatro regiones geográficas con el objetivo de reducir costos de desplazamiento y logística. Cada club podrá inscribir a sus jugadores Sub-23 y, además, incluir hasta cinco futbolistas del plantel profesional que no estén teniendo minutos en la liga principal.
Este modelo permitirá que los equipos mantengan activos a jugadores lesionados, suplentes o en proceso de recuperación física, algo que hoy solo se logra mediante amistosos o cesiones a otros clubes. En términos económicos, esto evita gastos en préstamos y facilita la evaluación interna del talento.
Para los clubes con canteras fuertes, como Atlético Nacional, Millonarios o Deportivo Cali, el torneo se convierte en una plataforma directa para acelerar el proceso de ascenso de sus juveniles al primer equipo. En contraste, para los equipos con menor presupuesto, la competencia será una vitrina para mostrar jugadores y generar futuras ventas, una de las principales fuentes de ingresos del fútbol colombiano.
El formato aprobado por Dimayor retoma una idea que ya se había aplicado en el país, cuando existió un campeonato de reservas que funcionaba como antesala de la liga profesional. En ese momento, varios futbolistas que luego llegaron a la Selección se consolidaron gracias a esa competencia.
La reactivación del torneo llega en un contexto en el que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ha advertido sobre el aumento de jugadores sin contrato o sin minutos oficiales. La reducción de plantillas y la llegada de más futbolistas extranjeros a la liga principal han estrechado el espacio para los canteranos.
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Aunque el torneo será Sub-23, permitirá la participación de jugadores mayores que no estén siendo utilizados, lo que lo convierte en un híbrido entre liga juvenil y torneo de reservas. Con esta decisión, la Dimayor introduce un cambio estructural en el ecosistema del fútbol colombiano que no solo impactará lo deportivo, sino también el mercado laboral de los jugadores y la economía de los clubes en los próximos años.