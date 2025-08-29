Las utilidades del Banco de la República superaron los $8,4 billones a julio de 2025 y son 40 % más altas que las registradas el mismo mes en 2024 ($5,9 billones), de acuerdo con el reporte de estados financieros de la entidad.
En lo corrido de este año, las ganancias han venido registrando cifras récord que no se veían desde 2020. Particularmente, en julio, el dato incluso supera el de hace cinco años en más de un billón de pesos.
Sin embargo, las variaciones se han venido moderando pues se alcanzaron a ver incrementos interanuales del 196,5 % en abril y del 191,2 % en febrero. En junio, por el contrario, fue de 89,6 %.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo recientemente en entrevista que el emisor estima que este año le dejará a la Nación utilidades récord de cerca de $12,5 billones, después de superar los $10 billones en 2024, la cifra más alta de la historia, pues han identificado que se mueven a un ritmo superior que en el pasado.
El desempeño de las ganancias depende, ante todo, de la rentabilidad de las inversiones en el exterior y de los movimientos en las tasas de interés, por lo que la dinámica podría cambiar en cualquier momento.
Estos recursos son trasladados cada año al Gobierno Nacional, tras la respectiva aprobación de la Junta Directiva del Emisor, por lo que el banco central se ha convertido en una alta fuente de ingresos para el Estado.
Lo que dejan ver los estados financieros del banco central
Los estados financieros del banco central también dejan ver que a julio, los activos superaron los $341,1 billones tras lograr un aumento del 8,2 %, principalmente por el comportamiento de los activos internos, que pasaron de $45,4 billones a más de $51 billones (+13,2 %).
Históricamente, la mayoría de los activos se han concentrado en reservas internacionales (82,2 % a junio), las cuales se incrementaron un 7,2 % respecto al registro de los 12 meses anteriores hasta los $280,5 billones.
Así mismo, los pasivos crecieron el 8,5 % y llegaron a los $219,7 billones. Esta variación se explica en el repunte de los pasivos internos (+10,1 %), que pasó de $169,5 billones a $186,6 billones, empujado por el aumento de los billetes en circulación un 17,9 % hasta $151,9 billones.
Finalmente, el Banco de la República reportó un patrimonio de $121,3 billones al sexto mes del año (7,6 % superior al del año anterior).
—