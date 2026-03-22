GeoPark logra hito clave con inicio de operaciones de nuevo bloque en Vaca Muerta (Argentina): triplicaría producción

La compañía GeoPark informó el inicio de una nueva fase de operaciones en Argentina con la perforación del bloque Loma Jarillosa, ubicado en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Este paso marca el avance de la estrategia de expansión de la empresa en el país y se enmarca en su interés por fortalecer su presencia en una de las cuencas hidrocarburíferas más activas de la región.
De acuerdo con la empresa, el comienzo de estas actividades representa un punto de inflexión en su plan de crecimiento en Argentina. El desarrollo del bloque no solo busca incrementar los niveles de producción, sino también consolidar a GeoPark como un actor relevante dentro de la Cuenca Neuquina, un área que ha mostrado un dinamismo sostenido en el sector energético latinoamericano en los últimos años.
Para la ejecución de este proyecto, la compañía ha estructurado una red operativa que involucra a más de 30 empresas contratistas, con las cuales ha formalizado cerca de 40 acuerdos comerciales.
¿De cuánto será la inversión de GeoPark en 2026?
En materia de inversión, GeoPark prevé destinar entre US$80 y US$100 millones durante 2026. Estos recursos estarán orientados a avanzar en la perforación de pozos, la infraestructura necesaria y las labores técnicas que exige el desarrollo del bloque.
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Actualmente, la producción de la empresa en Argentina se sitúa en aproximadamente 1.500 barriles diarios. No obstante, la compañía proyecta un incremento significativo en el corto plazo, con el objetivo de alcanzar entre 5.000 y 6.000 barriles por día antes de finalizar el año. De cumplirse esta meta, la producción se triplicaría o incluso cuadruplicaría, reflejando el impacto esperado de las nuevas operaciones.
En cuanto a su proyección a mediano plazo, GeoPark plantea una expansión más amplia. La meta es multiplicar por 10 su producción en un horizonte de tres años, con la expectativa de llegar a cerca de 20.000 barriles diarios hacia finales de 2028. Este objetivo dependerá del desempeño de los pozos, la continuidad de las inversiones y las condiciones del mercado energético.