GeoPark dijo que, si Parex está realmente interesada en la compañía, debe pensar en una oferta con doble dígito

Parex anunció que suspendió las conversaciones para adquirir Geopark debido a desacuerdos en el monto de la transacción. La propuesta inicial era adquirir todas las acciones por un valor de US$9 cada una. Sin embargo, GeoPark manifestó en varias ocasiones que ese precio no representa sus activos e inversiones, como sus pozos en Vaca Muerta, Argentina.
GeoPark enfatizó que una oferta de US$9 por acción “subvalora” a la compañía y agregó que cualquier interacción que pretenda la compra debe partir desde una oferta de “dos dígitos”.
La empresa, presidida por el también expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, recalcó que está abierta a negociaciones, dado que su objetivo es maximizar el valor para los accionistas. Además señaló que entregó información técnica, financiera y confidencial para que Parex contara con todos los insumos necesarios para elaborar su propuesta.
Entre la información compartida está su informe de reservas certificado 2025, el cual registró un aumento interanual de 38 % en las reservas probadas y probables. También destacó que la tasa de reposición, tanto de reservas probadas como probables, superó 100 %, lo que evidencia su capacidad para reemplazar totalmente la producción y sostenerse en el largo plazo.
La compañía agregó que sus bloques Llanos 34 y Llanos 123 en Colombia están pendientes de certificación, y que podrían aportar 18 millones de barriles adicionales, lo que fortalecería la producción en el corto plazo.
Respecto al activo en Vaca Muerta, GeoPark afirmó que suma 37 millones de barriles en reservas probadas y probables, extendiendo la vida útil de estas a 12,7 años.
También indicó que espera que su Ebitda ajustado se duplique para 2028, impulsado por un mayor flujo de caja, una base de activos diversificada y un menor nivel de apalancamiento.
La empresa afirmó además que busca maximizar su producción base y la generación de efectivo en Colombia, donde anticipa un crecimiento gracias a la optimización de su operación, técnicas de recobro mejorado y resultados de sus pozos.
Sobre los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste en Vaca Muerta, aseguró que estos activos serán la base para desbloquear un crecimiento relevante a largo plazo en la cuenca no convencional Neuquina, convirtiéndose en una plataforma clave hacia finales de 2028.
Finalmente, la compañía enfatizó que tuvo un rol activo durante las conversaciones con Parex, pero reiteró que todas estas cifras demuestran que vale más de lo que su contraparte está dispuesta a ofrecer.
