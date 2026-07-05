Gobierno De la Espriella sigue ajustando sus primeras movidas: seguridad ciudadana, detalle a impuestos y decretos

Pasadas las elecciones, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella marcó la línea que tendrían sus primeros meses como presidente. Muchas de ellas han estado vinculadas a temas fiscales, seguridad y manejo de la administración pública.
A través de varios funcionarios designados, se ha dejado ver cuál será el norte una vez asuma esta administración. Por ejemplo, se han mencionado los 90 decretos que serán expedidos después del 7 de agosto, propuestas de modificaciones al recaudo de impuestos, entre otras.
A medida que se acerca el cambio de gobierno, siguen perfilándose más decisiones futuras. Por ejemplo, el presidente electo publicó un trino en su cuenta de X en el que anuncia un decreto para crear lo que denomina el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.
“Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”, explicó el presidente electo.
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Nuevos detalles en impuestos y decretos
Adicionalmente, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dio nuevas señales del recaudo tributario. Previamente, en entrevista con Valora Analitik, habló de la idea de racionalización de los impuestos y afirmó que “quisiéramos que esta reforma pudiese ser una reforma de tipo sistémico”.
“Las reformas de nuestro país, que son cada 18 meses, son para tapar el «huequito» que hay y seguimos con la misma estructura obsoleta. A ver si hacemos el esfuerzo de simplificar los impuestos para mejorar la lucha contra la evasión”.
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Ahora, en entrevista con El Tiempo, desarrolló parte de la propuesta. Por ejemplo, aseguró que no se gravarán las pensiones, pero sí se hará una revisión del impuesto a los alimentos ultraprocesados.
Adicionalmente, indicó que se está estudiando la viabilidad de comenzar a eliminar el 4×1.000 para las personas naturales, aunque aclaró que “no es un compromiso”. De paso, mencionó que en esa reforma sistémica también revisarán los bienes exentos y excluidos de IVA: “No es simplemente poner parchecitos. Sin embargo, la parte de la canasta creo que no sufriría modificaciones”.
Crece la agenda de decretos; se descartan medidas excepcionales
Si bien durante toda la campaña presidencia, Abelardo de la Espriella habló de 90 decretos que vendrían una vez se posesione, Carlos Alonso Lucio, su coordinador de empalme reveló que hay más preparados más de 450 actos administrativos.
En entrevista con Cambio, Lució indicó que este número incluye decretos, normas, proyectos de ley: “En diferentes campos ya hay decretos preparados”, dijo, y será el presidente quien elegirá cuáles serán los 90 a los que se ha hecho alusión.
“Dispone sobre su escritorio de 450 temas hoy, más los que surjan del proceso de empalme que falta recorrer”, agregó el coordinador del empalme.
Además, al ser preguntado por una eventual declaratoria “de algún estado de excepción”, Lucio descartó esa posibilidad y dijo que “por lo pronto, se estudia el tema de los decretos; es decir, el alcance de los decretos”.
Y agregó: “Habrá temas que requerirán la jerarquía de la ley y entonces serán proyectos de ley. El presidente ya llegará con eso en sus manos porque su decisión es que el gobierno comience a gobernar desde el 7 de agosto”.
Finalmente, enfatizó que “lo que tenga algún desarrollo judicial, se trasladará a la justicia dentro de los procedimientos establecidos por la ley. Eso no es discrecional. Hay un código de procedimiento penal que te obliga a un camino”.