Gobierno colombiano da un espaldarazo al proyecto de importación de gas de Ecopetrol en Coveñas (Sucre)

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia dio un espaldarazo al proyecto de regasificación de Coveñas (Sucre) que sería liderado por Ecopetrol. Según lo manifestó el Gobierno, esta iniciativa podría asegurar hasta una quinta parte del gas que se consume en Colombia.
Cabe señalar que este proyecto de regasificación, es decir, de la conversión de gas natural licuado (GNL), en su estado líquido, a gas en estado gaseoso para luego ser inyectado a la red de gasoductos, también requiere la conversión de infraestructura de transporte, pasando de oleoducto a gasoducto.
De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía, se realizó un segundo recorrido por el proyecto y se precisó que, en su primera fase, permitiría la inyección de más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas.
En el recorrido también participó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad que ha reiterado la necesidad de adelantar proyectos de regasificación con el fin de garantizar el abastecimiento del energético y la estabilidad de los precios.
Destacado: Cambios del gobierno para el servicio de gas a hogares y taxis no implicarían una estabilización automática en las tarifas
El proyecto de Coveñas tendría una capacidad total de 400 millones de pies cúbicos diarios, y según lo indicado por el Ministerio, también contribuiría al avance de la transición energética.
—