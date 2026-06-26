Gobierno Petro casi agota cupo de deuda y deja a De la Espriella un faltante de $30 billones para 2026

El Banco de Bogotá encendió una alarma sobre la situación fiscal del país debido a que el Ministerio de Hacienda ha implementado una agresiva política de «engrosamiento de su caja» desde mayo de este año mediante una emisión de Títulos de Tesorería (TES) sin precedentes.
El informe de Investigaciones económicas recordó que, en los últimos meses, el Gobierno ha realizado mega subastas de bonos y operaciones con entidades públicas para captar recursos. Mientras que lo habitual es una emisión mensual de aproximadamente $8 billones vía TES, en mayo se obtuvieron $15,1 billones y en junio la cifra alcanzó los $15,8 billones.
Gracias a esta estrategia, la caja en pesos de la Nación se ubicó en $23,7 billones al 19 de junio, lo que representa $13,8 billones más que lo registrado un año atrás. No obstante, de acuerdo con la entidad financiera, esta rápida obtención de recursos tiene un costo: al cierre de junio, Hacienda ya habría utilizado el 78 % del cupo de emisión de TES de todo 2026.
De un cupo total de $85,3 billones, solo restan $19 billones para el segundo semestre. Al ritmo actual de colocación, el Banco de Bogotá proyecta que el cupo total se completará a mediados de agosto, dejando al Gobierno ante una posible parálisis si no se encuentran alternativas.
El desafío de los $30 billones
El Banco de Bogotá ya había alertado sobre necesidades adicionales de financiación que superan los $30 billones para este año, además de la necesidad de realizar el roll-over de la deuda existente.
En consecuencia, el nuevo Gobierno tendrá la compleja tarea de navegar el segundo semestre buscando alternativas que garanticen el flujo de recursos necesario para cumplir con sus obligaciones financieras y sociales.
Ante este escenario, el informe sugiere cuatro maniobras financieras clave para evitar el desabastecimiento presupuestario.
Por un lado, la entidad sugiere considerar la ampliación del cupo de TES. El Gobierno podría justificar legalmente una ampliación del cupo bajo la figura de prefinanciar la vigencia de 2027, una estrategia que ya cuenta con antecedentes en el país.
También podría recurrir a un mayor uso de Títulos de Corto Plazo (TCO). Los cálculos del banco indican que, debido a que se han extinguido más TCO de los que se han emitido en lo corrido del año, existe un espacio de emisión que supera los $30 billones.
Otro camino es incrementar los canjes de TCO por TES, como ha hecho el MinHacienda en el último año. Esta técnica permite conseguir recursos aumentando la oferta de TES sin utilizar el cupo de endeudamiento vigente. Desde el año 2025, esta maniobra ha permitido recaudar cerca de $28 billones.
Finalmente, no se debe descartar la posibilidad de retomar el endeudamiento externo. El gobierno Petro ha liberado un cupo de deuda externa por US$1.857 millones. Esto fue posible porque entre 2025 y 2026 se realizó la recompra y extinción de deuda externa por US$17.702 millones, frente a una emisión de US$15.845 millones en el marco de una estrategia de pesificación de la deuda.
Estos recursos podrían obtenerse mediante la emisión de bonos globales o créditos con organismos multilaterales.
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