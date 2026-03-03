Gobierno Petro tendría importantes presiones de caja: ¿Se viene nueva reforma tributaria?

Un reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muestra algunas de las presiones de caja más importantes que tiene el gobierno Petro, situación que generaría la necesidad de revisar algunos planes para aumentar los ingresos.
Indica el informe que, en el caso de que el Gobierno no vea viable incrementar los ingresos en 2026, cumplir con la meta de balance primario implicaría una reducción significativa del gasto.
A juicio del Comité, el mecanismo efectivo para garantizar una reducción del gasto es vía un recorte presupuestal, por decreto. Al tiempo que se deja en claro que medidas como las adoptadas por el gobierno Petro en 2024 y 2025, como el control estricto del Programa Anual de Caja (PAC) o un decreto de aplazamiento, no asegurarían la disminución efectiva de las erogaciones y podrían incrementar la reserva presupuestal de 2026, con consecuencias fiscales para 2027.
“En vista de que las proyecciones de ingresos y gastos consistentes con el escenario del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 reflejan un faltante de $16,3 billones, el Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) establece que debe hacerse una reducción de las apropiaciones por ese monto”, agrega el análisis.
¿Qué otras presiones de caja requieren solucionar el gobierno Petro?
Con esto de base, el escenario central del Comité está expuesto a un conjunto de riesgos adversos importantes que, de materializarse, presionarían al alza el gasto primario en hasta 0,7 puntos porcentuales (pp) del PIB.
Adicionalmente, si la reforma pensional del gobierno Petro entra en vigor en 2026, tras la decisión definitiva de la Corte Constitucional, el gasto primario podría ser 0,2pp del PIB mayor.
“En el caso de que las entidades públicas no puedan absorber plenamente el impacto del aumento del salario mínimo vía repriorización de partidas de gasto, y en ausencia de otras medidas, el gasto podría incrementarse en 0,3pp del PIB”, agrega el reporte.
Finalmente, dice el documento, se estima que la reforma laboral del gobierno Petro presionaría el gasto primario de 2026, a través de efectos directos, en 0,2pp del PIB, con lo que el ajuste requerido, en el caso de materializarse estos riesgos, ascendería a 2,3 % del PIB.