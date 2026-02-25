Aprobación de Petro sube a 49,1 % y reduce brecha con la desaprobación, según encuesta Invamer

La más reciente encuesta de Invamer, realizada para Noticias Caracol y Blu Radio, dio a conocer la percepción de los ciudadanos frente a la gestión del presidente Gustavo Petro y a la situación general del país.
El sondeo midió tanto el nivel de aprobación del mandatario como la opinión sobre el rumbo de Colombia y los principales problemas que afectan a la población.
Ante la pregunta: “En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?”, el 49,1 % de los encuestados manifestó aprobar su gestión, mientras que el 46,1 % indicó desaprobarla.
Los resultados muestran un escenario dividido, con una diferencia estrecha entre quienes respaldan al jefe de Estado y quienes expresan inconformidad.
En comparación con la medición anterior, realizada en noviembre de 2025, se observa una variación significativa. En ese momento, la desaprobación alcanzaba el 57 % y la aprobación se ubicaba en el 38 %.
Los nuevos datos evidencian un incremento en el respaldo al mandatario y una reducción en el nivel de desaprobación, lo que sugiere un cambio en la percepción de una parte del electorado frente a la gestión presidencial.
La encuesta también indagó sobre la percepción del rumbo del país. A la pregunta: “¿Cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, el 48,6 % respondió que considera que el país no va por buen camino, mientras que el 45 % afirmó que la situación es favorable. Estas cifras reflejan una opinión igualmente dividida sobre la dirección que está tomando Colombia.
En cuanto a los principales problemas que enfrenta el país, el orden público encabeza las preocupaciones con un 30,9 %. Le siguen el desempleo, con un 18 %, y las necesidades básicas insatisfechas, con un 14,6 %.
Estos resultados permiten identificar las prioridades ciudadanas y los temas que concentran mayor inquietud en la agenda pública.