Pese a advertencias, Gobierno Petro insiste en decreto para desindexar precios de viviendas

La idea del Gobierno Petro de desindexar los precios de las viviendas VIS y VIP del aumento del salario mínimo sigue vigente, a pesar de las advertencias de expertos sobre los efectos negativos que puede causar para el sector.
Así lo dejó claro en conversación con Caracol Radio Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, cuando dijo que “estamos avanzando, ya está muy avanzado un decreto”.
Pero también se refirió a los posibles obstáculos. “Tenemos estas consideraciones legales que han retrasado la publicación, por lo que tenemos que examinar qué tipo de decreto podemos expedir para que no corra el riesgo de que resulte objetado por las cortes o que por una eventual demanda ciudadana esa desindexación no se produzca”.
A su vez, mencionó el ministro que no es un tema nuevo para el Gobierno de Gustavo Petro, pues “desde hace rato venimos pensando en el tema de la vivienda, y lo estuvimos conversando con las carteras de Hacienda, Vivienda y Trabajo desde antes del salario”.
Y agregó que ya han desindexado 225 ítems, “muchos bienes de consumo”.
¿Qué dicen los expertos?
Valora Analitik consultó con Víctor Saavedra, exviceministro de Vivienda del Gobierno de Iván Duque, quien dejó claro que el Gobierno, aprovechando el decreto de emergencia económica, “podría sacar un decreto con fuerza de ley, pero lo más probable es que ese decreto de emergencia económica se caiga por falta de motivación y, por lo tanto, los decretos con fuerza de ley que se saquen ahí”.
Lo anterior, según Saavedra, empeoraría aún más la incertidumbre del sector, porque se sacaría un decreto modificándolo a UVR (Unidad de Valor Real) u otra indexación, que muy probablemente se va a caer y eso está afectando de forma dramática el sector”.
Y es que esto no afectaría a los proyectos vigentes, sino a los próximos que están por lanzarse, causando cancelaciones en lanzamientos y ventas, perjudicando a un sector que hasta ahora ha presentado una leve recuperación.