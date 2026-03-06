El Gobierno Nacional expidió un decreto que establece que no habrá facturación ni cobro por consumo posterior a la declaración de emergencia económica en departamentos del Caribe, Chocó y Antioquia, hasta que los usuarios recuperen sus condiciones para poder hacer los pagos. La medida aplicará en Antioquia, Córdoba, La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar, Chocó y Magdalena. Además, estipula que el prestador del servicio debe garantizar que este esté restablecido para que también se puedan realizar los pagos.
A través de esta medida, el Gobierno implementará facilidades y mecanismos de pago para los usuarios. Asimismo, se agregó que los prestadores del servicio deberán diferir los cobros e implementar estas facilidades por un año, periodo que podrá ser prorrogado entre las partes.
Incluso se señaló que, mientras esta emergencia esté vigente en dichos departamentos, se suspenden los efectos de los pagos asociados a la subejecución de planes de inversión y a la reducción de pérdidas de los operadores de red.
La anterior medida tendría una vigencia de dos años mientras se restablecen, según estipuló el decreto, condiciones adecuadas para fomentar un adecuado servicio en los departamentos afectados. Según lo mencionado, esto también permitiría que las empresas que operan en este segmento y en las regiones mencionadas se pongan al día con sus planes de inversión y recuperen el esquema tarifario para mejorar la prestación del servicio y reducir las pérdidas de energía.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá adoptar la regulación necesaria para implementar todo lo anteriormente mencionado. También se señaló que, con la finalidad de calcular las tarifas de energía para los usuarios, se aplicará un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio.
“Para dichos efectos, los agentes con compras hechas con destino a la demanda regulada en los mecanismos de comercialización autorizados por la regulación podrán considerar que los mecanismos de menores precios por orden de mérito, incluyendo la bolsa de energía que fueron asignados, serán los que sirvieron para atender la demanda regulada de sus usuarios, siempre y cuando esta aplicación resulte en una reducción del costo de electricidad con respecto al esquema actual”, se lee en el decreto.
También se indicó que, si un comercializador se acoge a la aplicación de las tarifas con diferenciación, tendrá que informarlo al Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos, además de reportar mensualmente los cálculos de soporte y la aplicación de dichas diferenciaciones.
Consulte en este enlace el decreto completo
Finalmente, en el decreto se mencionó que el Ministerio de Hacienda podrá trasladar recursos a las regiones de manera transitoria y excepcional, con la finalidad de adoptar medidas para el sector eléctrico y prevenir una extensión de los impactos.
—