Caída de 40 % en utilidades de Ecopetrol: Brent y revaluación pesan, pero la gestión de Roa también ha impactado

Los resultados financieros de Ecopetrol en 2025 indicaron que las utilidades de la compañía cayeron en 39,5 %, pasando de $14,9 billones en 2024 a $9 billones en 2025. Las principales razones de este resultado son la revaluación del peso, la caída del Brent y mayores costos por barril, que terminaron golpeando los indicadores de la estatal energética, además de otros factores relacionados con la eficiencia operativa de la compañía.
Otra de las cifras que llaman la atención es que, si se comparan las utilidades de 2023, año en que llegó Ricardo Roa a la presidencia de la organización, respecto a las de 2025, la caída fue de más de 52 %, pasando de $19 billones en 2023 a $9 billones en 2025. El presidente de la empresa, Ricardo Roa, manifestó que lo anterior es consecuencia de un menor precio del crudo por barril a nivel internacional y también del comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).
Sin embargo, para los analistas no todo es blanco y negro. Es decir, explicar que por el Brent y el dólar las utilidades cayeron de esa manera no refleja completamente la realidad; pero echarle la culpa a Roa de estos descensos tampoco sería exacto.
En primer lugar, el mismo Roa expresó, a través de sus redes sociales y también en la rueda de prensa celebrada el 4 de marzo de 2026, que hubo factores que no estuvieron en manos de la compañía, pero que afectaron las utilidades. Mencionó los mismos que se señalaron anteriormente: la caída del Brent y el comportamiento de la TRM, y afirmó que, si se descontaran estos factores, la utilidad habría llegado a $14,6 billones.
“El retorno total al accionista, combinación entre distribución de dividendos y valorización de la acción, generó un retorno de 24 % en Colombia y de 39 % en ADR en EE. UU. Las transferencias a la Nación en 2025 fueron de $35 billones en impuestos, regalías y dividendos, sumando alrededor de $180 billones en los últimos cuatro años”, expresó.
Por su parte, Iván Arroyave, banquero de inversión y experto del sector, señaló que, si bien el comportamiento del Brent, la TRM y el aumento en los costos de levantamiento afectan a cualquier empresa petrolera, decir que la caída de las utilidades en casi 40 % se debe a únicamente a esas variables sería incompleto.
Según expresó, las utilidades no solamente dependen del precio al que se vende el crudo, sino también de los márgenes por barril, que a su vez se combinan con los costos operativos, los precios del petróleo, el desempeño de la refinación, el volumen producido, la eficiencia de la operación y la disciplina de la inversión.
Todos estos factores señalados por el analista indican que, si bien hubo variables externas que afectaron a la organización, otras hacen parte de la gestión interna de la empresa.
“El precio del petróleo explica una parte importante de los ingresos de una petrolera, pero la administración responde por el margen del negocio cuando el ciclo cambia. Su responsabilidad es controlar costos, mantener eficiencia operativa, gestionar bien los activos de refinación y tomar decisiones disciplinadas de inversión y asignación de capital”, enfatizó.
Por lo tanto, si se quieren ver las razones por las cuales las utilidades cayeron en casi 40 % en un año, debe analizarse el panorama completo. Arroyave afirmó que sí hubo condiciones de mercado difíciles, pero que también es responsabilidad de la compañía proteger el margen del negocio cuando vienen tiempos de vacas flacas.
“Eso implica cuidar los costos, mantener la eficiencia operativa, gestionar bien las refinerías, asignar bien el capital y preparar a la empresa para los años en que el precio del crudo deja de ser extraordinario. Cuando las utilidades se deterioran, una parte de la explicación puede estar en el ciclo del petróleo, pero otra parte inevitablemente termina en la gestión de la empresa y en la responsabilidad de su administración”, agregó.
Los costos de levantamiento
Si bien es cierto que las utilidades de Ecopetrol desde 2022 a 2025 cayeron en más de 73 %, pasando de $33,4 billones a poco más de $9 billones, también es real que los costos de levantamiento aumentaron. Las cifras de la compañía indicaron que en 2025 el costo de levantamiento fue de US$12,2 por barril, el segundo más alto en 12 años, solo ubicándose por detrás del de 2024, que fue de US$12,5 por barril.
Cabe mencionar que los costos de levantamiento hacen referencia a lo que cuesta operar un campo que ya está en producción y en el cual se extrae petróleo y gas; estos precios no incluyen costos de exploración ni inversiones para desarrollar un yacimiento, sino que solo contemplan los costos operativos directos asociados a la producción de estos energéticos.
Por otro lado, el precio del barril Brent fue el más bajo en cinco años, puesto que en 2025 se ubicó en US$68,2 por barril, mientras que en 2022 llegó a niveles de US$99 por barril. Incluso en 2014 registró un promedio de US$99,3 por barril.
Lo que mencionó Ecopetrol para dar certidumbre al mercado
En su llamada con inversionistas tras la publicación de los resultados financieros, la compañía manifestó que espera enriquecer su portafolio en exploración, una cuestión vital para toda empresa de petróleo y gas, ya que esta permite que se avance en una posterior producción de crudo y gas.
Adicionalmente, la empresa indicó que la ejecución de costos permitió una reducción de 4 % en 2025 en lo que respecta al costo de producción de petróleo y gas. En cuanto a los detalles de levantamiento, explicó que fueron el costo de las operaciones, la inflación y la TRM los factores que ubicaron el costo en US$12,2 por barril en 2025.
En cuanto a la utilidad neta, la compañía señaló que esta se ubicó en $14,6 billones, mientras que la utilidad para los accionistas sería de $9 billones. Según enfatizó la empresa, el Brent, la inflación y la TRM restaron a la utilidad neta $7,2 billones y los nuevos impuestos $1 billón.
“Dos factores que contribuyeron a este resultado son el anticipo y el incremento de la autorretención en la fuente, así como el impuesto de 1 % al amparo de la declaratoria de la conmoción interior en el Catatumbo”, afirmó el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.
Por su parte, Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector, añadió que, si bien es difícil hacer una medición exacta sobre a qué se le puede atribuir la caída en las utilidades de Ecopetrol, también hay afectaciones en el gobierno corporativo que generan ruido desde los altos círculos.
Particularmente, hizo referencia a los líos judiciales de Roa, a los cambios permanentes en su equipo de dirección y a las señales de una posible falta de autonomía entre decisiones de carácter empresarial frente a otras más alineadas con la política pública del gobierno Petro en materia energética. Para Vera, estos factores tienen un impacto en los resultados de la compañía, particularmente en lo que hace referencia a su valor accionario y patrimonial.
Otros analistas indicaron que un elemento crucial para entender por qué las utilidades de Ecopetrol disminuyen es la falta de una apuesta clara en exploración, que, como se señaló anteriormente, es un rubro vital para toda compañía petrolera en el mundo.
Sin embargo, el mismo Roa afirmó que el foco en 2026 estará en la búsqueda de petróleo y gas. Indicó que, si bien Ecopetrol explora negocios relacionados con energías para la transición energética, la compañía seguirá apostando a su negocio tradicional, que es la explotación de estos energéticos.
Finalmente, Andrés Camacho, también exministro de Minas y Energía, concluyó que la caída en las utilidades no es culpa de la gestión de Roa, sino que se debe a la caída del precio internacional del crudo y a la revaluación del peso. Indicó que cuando el Brent sube, las utilidades de Ecopetrol suben; cuando el Brent baja, sucede lo contrario.
