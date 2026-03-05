La cuenca Permian, que opera con fracking, le representó a Ecopetrol casi 14 % de la producción en 2025

Tras la revelación de los resultados financieros de Ecopetrol, la compañía registró en todo 2025 una producción total de 745.300 barriles diarios. Es decir, una cifra levemente inferior en 0,1 % frente a la de 2024, que fue de 745.800 barriles diarios tanto de petróleo como de gas. Pero uno de los activos que siempre destaca dentro de estos indicadores es el del Permian, cuenca localizada en EE. UU. en la cual se extraen petróleo y gas a través de fracking.
El Permian genera un constante debate, puesto que el Gobierno Petro desea venderlo, debido a que consideran que el fracking no es sostenible con el medio ambiente. También ha señalado que no genera los réditos suficientes para la compañía. Pese a lo anteriormente mencionado, detrás de Ecopetrol América, el Permian fue el activo que más incrementó en producción, pasando de 93.800 barriles en 2024 a 102.800 barriles en 2025. Las cifras de la misma compañía también revelaron que el aporte del Permian en producción es de 13,8 %.
Con la finalidad de hacerse una idea sobre estas cifras, filiales como Hocol, que también operan con crudo y gas en Colombia, representaron aportes de 4,7 %, lo que significa que, por lo menos en materia de producción, el Permian está significando casi 14 %. Cabe recordar que este activo comenzó a rendir cuentas en producción desde 2020, año en que reportó 5.200 barriles diarios. Si se revisan las cifras históricas, no ha habido un solo año en que el Permian haya descendido en producción, sino que, por el contrario, esta ha aumentado.
Por otro lado, la empresa reveló que realizó la perforación de 16 pozos en 2025, cuando en sus planes estaba perforar solo 10. A la vez, si se revisan los destinos de exportación, Asia fue el principal en lo que se refiere a crudo, con una representatividad de 49,7 % en 2025. Luego sigue la costa del Golfo en EE. UU. (38,9 %); Europa (4,3 %); la costa oeste de EE. UU. (2,9 %); la costa este de EE. UU. (2,8 %); y América Central y el Caribe (1 %).
Finalmente, otro de los indicadores clave para una compañía de las características de Ecopetrol son sus reservas probadas, puesto que le brinda certidumbre a la empresa sobre si seguirá explotando petróleo y gas. Para 2025, las reservas probadas fueron de 1.944 millones de barriles de petróleo, 91 % ubicadas en Colombia y 9 % en EE. UU. El índice de reemplazo de reservas fue de 121 % y la vida media de estas de 7,8 años, para el petróleo sería de 8,2 años y para el gas de 6,3 años.
