Noticias económicas importantes Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias empresariales Noticias macroeconómicas Noticias petroleras

MinMinas le exigió a Ecopetrol cifras de consumo en refinerías ante déficit de gas

Según la entidad, el proceso obedece a hacer seguimiento en el mercado en un contexto de déficit de producción del energético en Colombia.

Por: -
Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Presidencia.
Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Presidencia.

Compártelo en:

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia le exigió a Ecopetrol reportes detallados del gas que se utiliza en sus refinerías; estas son las de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar). En una misiva enviada al presidente de la estatal energética, Ricardo Roa, la entidad solicitó dicha información para hacer seguimiento y vigilancia sobre el sector energético.

Lo anterior se produce en dos contextos: el primero es el déficit interno de gas en Colombia para abastecer la demanda de hogares, pequeños comercios y sector vehicular, lo que causó que se tuviese que importar desde diciembre de 2024; en segundo lugar, hubo una carta publicada el martes 3 de marzo de 2026, en la cual el Ministerio abrió un proceso sancionatorio contra Ecopetrol por supuestamente no abastecer de diésel a Nariño.

Descargue la misiva del Ministerio de Minas y Energía a Ecopetrol haciendo clic en este enlace.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Congreso Energía Mayorista MEM
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Congreso Energía Mayorista MEM

En pocas palabras, lo que exige el Gobierno es que la empresa brinde cifras detalladas del consumo de gas en sus refinerías en 2025 y 2026. A la vez, debe brindar el campo de origen del gas, si hay conexión al sistema de transporte del energético y las cantidades por refinería en medidas Mbtud (millones de unidades térmicas británicas).

Destacado: Gobierno abre proceso sancionatorio contra Ecopetrol por no abastecer de diésel a Nariño

La información debe ser entregada por Ecopetrol en los cinco días hábiles desde la entrega del documento, que está fechado el 3 de marzo. Tal y como ocurrió con el proceso relacionado con Nariño por una supuesta falta de diésel, la misiva fue firmada por Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, pero no por el titular de la cartera, Edwin Palma.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, ecopetrol, empresas
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar