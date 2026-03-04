MinMinas le exigió a Ecopetrol cifras de consumo en refinerías ante déficit de gas

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia le exigió a Ecopetrol reportes detallados del gas que se utiliza en sus refinerías; estas son las de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar). En una misiva enviada al presidente de la estatal energética, Ricardo Roa, la entidad solicitó dicha información para hacer seguimiento y vigilancia sobre el sector energético.
Lo anterior se produce en dos contextos: el primero es el déficit interno de gas en Colombia para abastecer la demanda de hogares, pequeños comercios y sector vehicular, lo que causó que se tuviese que importar desde diciembre de 2024; en segundo lugar, hubo una carta publicada el martes 3 de marzo de 2026, en la cual el Ministerio abrió un proceso sancionatorio contra Ecopetrol por supuestamente no abastecer de diésel a Nariño.
Descargue la misiva del Ministerio de Minas y Energía a Ecopetrol haciendo clic en este enlace.
En pocas palabras, lo que exige el Gobierno es que la empresa brinde cifras detalladas del consumo de gas en sus refinerías en 2025 y 2026. A la vez, debe brindar el campo de origen del gas, si hay conexión al sistema de transporte del energético y las cantidades por refinería en medidas Mbtud (millones de unidades térmicas británicas).
La información debe ser entregada por Ecopetrol en los cinco días hábiles desde la entrega del documento, que está fechado el 3 de marzo. Tal y como ocurrió con el proceso relacionado con Nariño por una supuesta falta de diésel, la misiva fue firmada por Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, pero no por el titular de la cartera, Edwin Palma.
