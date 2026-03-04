Roa responde frente a una presunta especulación de Ecopetrol con los precios del gas

Fuentes que prefirieron mantenerse en anonimato señalaron que Ecopetrol presuntamente estaría inyectando gas en campos como Floreña con la finalidad de generar un desabastecimiento deliberado, y de esa manera, mantener las tarifas del gas altas, es decir, especular con ellas. Como no se recibió una prueba contundente, no se hizo ninguna publicación, pero durante la presentación de los resultados financieros de la empresa, su presidente, Ricardo Roa, dio su versión sobre este asunto.
“En mi absoluta lealtad y transparencia con las cifras de Ecopetrol, voy a dar respuesta a este planteamiento: es absolutamente falso. Nosotros no hemos hecho nada distinto que procurar gestionar desde nuestros activos y nuestros campos la disponibilidad de gas para atender suficientemente la demanda de Colombia”, dijo.
Roa brindó varios ejemplos sobre la materia, haciendo alusión al mantenimiento de la Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), planta de regasificación localizada en Cartagena. El directivo señaló que el mantenimiento estaba previsto por cinco días, pero duró siete.
“Se nos hizo una especie de encerrona. Nos dijeron: suelten el gas porque ustedes son los que lo tienen. Liberamos 70 Giga BTU día durante esos siete días y los liberamos apagando nuestras térmicas a gas y poniendo ese gas en el sistema”, añadió.
También dijo que se dejó de reinyectar gas en los campos en las operaciones de la empresa con la finalidad de ponerlo al mercado en las condiciones en las que estaba, señalando que, además, no se dejó de cargar gas en las refinerías de la empresa y comenzó la carga de otros sustitutos.
“Eso permitió la disposición para atender de manera diligente, oportuna y resiliente esa crisis que supuestamente iba a terminar en racionamiento de gas y en el apagón de Colombia. Cero”, expresó.
A lo que agregó que, en la actualidad, por la caída en la demanda de gas a causa de la temporada, Ecopetrol está reinyectando gas que el mercado podría solicitar, por lo que indicó que “no hay desabastecimiento, no hay racionamiento y no hay trampa”.
Además, señaló que la no reinyección de gas en los yacimientos le significó a la compañía una menor producción de crudo y también el apagado de máquinas de operación que consumían la energía de la red, expresando que estos fueron esfuerzos de Ecopetrol, que no eran medidas definitivas, pero sí de coyuntura ante las cuales la compañía respondió.
“En los últimos tres años llevamos ahorros de gas en nuestros consumos propios de 14 % de nuestra demanda histórica, que venía siendo de 250 Giga BTU día; hoy estamos en cerca de 210 a 214 Giga BTU día, y esa es la responsabilidad y la transparencia con la que obramos ante el mercado y ante el país”, enfatizó.
Destacado: Desde que Roa llegó a Ecopetrol la utilidad ha caído más de 50 %; él defiende su gestión y explica las razones
Finalmente, concluyó que, si este medio tiene tales denuncias, estas deberían ser trasladadas a las autoridades correspondientes.
—