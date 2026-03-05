Ecopetrol invertirá entre $22 billones y $27 billones en 2026; foco estará en gas y nuevos hallazgos

Ecopetrol señaló que para 2026 el plan de inversión se ubica entre $22 billones y $27 billones, de los cuales 70 % irán al negocio tradicional de petróleo y gas y 30 % a la transición energética. Según lo indicó, 57 % de los recursos irán a la exploración y producción de hidrocarburos. Luego estarán transmisión y vías (25 %), refinación (7 %), transporte (6 %) y energías para la transición (5 %).
La organización apuntó que sus metas de producción se ubican entre 330.000 y 740.000 barriles diarios, representados por crudo en 80 %, gas (15 %) y otros energéticos (5% ). Agregó que en refinación apuntan a tener entre 420.000 y 470.000 barriles diarios y que esperan generar en eficiencia en operaciones en cerca de $5,7 billones. También proyectaron que las transferencias para la Nación, es decir, el Estado colombiano, que es su principal accionista, sean de cerca de $28 billones.
Las previsiones del precio del Brent se ubicaron en US$60 por barril y que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) tenga un promedio anual de $4.050. También indicaron que en materia de energía renovable se adicionarían 750 megavatios adicionales a su operación y a proyectos en construcción y ejecución.
“Nuestra meta refleja disciplina financiera y foco en rentabilidad. En 2026 seguiremos ejecutando con rigor, priorizando inversiones que favorezcan el portafolio y aseguren que cada decisión contribuya a un grupo más competitivo y orientado a los resultados”, dijo la empresa en la llamada con inversionistas tras la presentación de resultados financieros de 2025.
Ricardo Roa, presidente de la organización, enfatizó que el enfoque estratégico para 2026 es proteger el negocio tradicional, es decir, cuidar la línea de negocio de petróleo y gas a través de un mayor recobro y maduración de recursos, perforar entre ocho y 10 pozos exploratorios y asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de estos energéticos.
Agregó que su prioridad también será el gas y que acelerará proyectos clave de exploración continua, en un marco en el que hay un faltante estructural de gas en Colombia y que obligó a importar para abastecer a hogares, pequeños comercios y gas vehicular desde diciembre de 2024.
Costos de levantamiento
La compañía agregó que espera tener un ‘lifting cost’ por debajo de US$12 por barril, siempre y cuando la tasa representativa del mercado y el Brent tengan un comportamiento más favorable.
Adicionó que, debido a lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, hay millones de barriles que no están transitando y que esta situación podría incrementar la demanda por productos colombianos, especialmente en los refinados.
Asimismo, se dijo que frente al ataque a Irán a una de las plantas de refinación más grandes del mundo (Aramco) podría generarse una mayor demanda de estos productos.
El tema de la DIAN
Ecopetrol afirmó que frente a la diferencia interpretativa de las normativas se culminó la etapa administrativa y que el caso ya está en la vía jurisdiccional. Indicó que esto pone la controversia en manos de los jueces y de los tribunales contencioso-administrativos, donde se seguirá el proceso en los términos y plazos previstos en la ley.
Al ser esta una controversia de carácter tributario, hay medidas cautelares correspondientes y el cobro coactivo tendría que entrar a ser parte de la discusión dentro del proceso judicial.
“Confiamos en que las instancias jurisdiccionales sabrán proteger los intereses de la compañía en este sentido. Estamos dentro de los plazos del proceso regulado. En pleitos similares la definición puede tardar entre tres y seis años. Son plazos largos”, dijo la empresa.
Agregó que no hay ninguna posibilidad de que haya una falta de liquidez a corto plazo y que no existe la posibilidad de que esto se resuelva en 2026, por lo tanto no habría afectaciones de liquidez en el presente año.
La compañía también manifestó que tuvo una perforación de 16 pozos en 2025, de los cuales siete fueron exitosos, cinco estuvieron en evaluación y cuatro no tuvieron manifestaciones de comercialidad de petróleo y gas. Asimismo, hubo una tasa de éxito trianual de 44 %.
A la vez, se indicó que hay un convenio con Parex para yacimientos en los cuales se avanza en materia de exploraciones y que está ubicado en el Piedemonte Llanero. En total, la inversión en exploración sería de $15 billones con desembolsos en Meta, Permian, Piedemonte y Brasil.
En cuanto a la deuda, señaló que no existen riesgos de refinanciación y que no hay vencimientos próximos en cuanto a obligaciones.
Los activos de Canacol
La compañía concluyó que hay un acuerdo de confidencialidad respecto a este asunto, pero expresó que si determina que las operaciones son adecuadas y se obtienen las aprobaciones, serán comunicadas de manera oportuna al mercado. Cabe recordar que Canacol es una de las compañías privadas más importantes en la industria gasífera colombiana, recientemente anunció la desinversión de sus activos, a pesar de conversaciones sobre préstamos para evitar dicho camino.
