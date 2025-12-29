Gobierno Petro tiene un mes para conseguir $28 billones en impuestos si quiere cumplir la meta de recaudo tributario

El recaudo tributario de Colombia a noviembre de 2025 sumó $277,09 billones, lo que significa que a un mes de terminar el año se ha cumplido el 90 % de la meta anual de $305,5 billones que consignó el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
Para que la administración alcance con el monto estimado, debería obtener $28,41 billones vía impuestos solo en diciembre. Sin embargo, hace un mes, el director encargado de la DIAN, Carlos Betancourt, reconoció que era muy probable que este año quedaran faltando $11 billones para superar los $305 billones planteados inicialmente.
Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reveló en noviembre una proyección que indica que en el último trimestre de 2025, la DIAN recaudará $61,8 billones en impuestos, de manera que no se cumpliría la meta del Gobierno para todo el año por cuenta de un faltante de $8,3 billones.
En los primeros 11 meses del año, el recaudo tributario es un 10,9 % superior al reportado en el mismo periodo en 2024, con lo que el indicador completa seis meses consecutivos creciendo por encima del 10 % en su acumulado.
Sin embargo, la DIAN esperaba llegar a noviembre con un acumulado de $284,8 billones brutos, lo que significa que le quedaron faltando $7,7 billones el mes pasado, una tendencia que se ha visto en lo corrido del año.
El recaudo resultó ser más cercano a la proyección del CARF para el penúltimo mes del año, que es de $277,8 billones brutos. Sin embargo, aun partiendo de esta estimación menos optimista, la cifra no alcanza por $71.000 millones el ritmo de expansión que debería tener, según el crecimiento histórico.
Las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dejan ver que los $277,09 billones que han ingresado a las cuentas del Gobierno (21,8 % del PIB) son producto del aumento en los impuestos de aduanas, principalmente, que pasaron de $36,9 billones a $46,2 billones en un año (25 % más que en 2024). También creció el acumulado en los tributos de ventas (11,6 %) y retención (5,8 %).
