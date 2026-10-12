Un total de 145 profesionales ya tomaron posesión de sus cargos en distintas dependencias del Estado colombiano mediante el programa Banco de Talentos -creado con Magneto y Marble Headhunter-, de acuerdo con el más reciente balance presentado por el Gobierno con corte al 6 de octubre.
El reporte, presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, precisa que, de manera paralela a estas vinculaciones efectivas, otras 76 hojas de vida se encuentran formalmente publicadas a la espera del trámite de posesión.
Incluso, el mandatario afirmó este lunes en su alocución presidencial que otros 38 perfiles permanecen en proceso de revisión previa a su publicación.
Balance del Banco de Talentos del Gobierno De La Espriella
El jefe de Estado defendió la transparencia en la provisión de los empleos a través del Banco de Talentos, asegurando que las contrataciones obedecen a méritos académicos, idoneidad técnica y experiencia laboral constatada en las hojas de vida.
“Entran al Estado por mérito, no por la recomendación con la que se gobernó antes, no por la rosca de los de siempre”, anotó el presidente De La Espriella.
En la desagregación por carteras e instituciones, el sector de agricultura concentra el mayor volumen de incorporaciones con 25 personas posesionadas, seguido por la Presidencia de la República con 22 cargos provistos.
En ese mismo orden, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio registran 15 funcionarios posesionados cada uno, en tanto que el Ministerio del Interior suma 12 vinculaciones. Por su parte, los ministerios de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores reportan 11 profesionales nombrados en cada entidad.
La selección también abarca posiciones en los ministerios de Justicia, Minas y Energía, Ciencias, TIC, Hacienda, Transporte, Cultura y Deporte, junto con designaciones en Prosperidad Social y el DANE.
De acuerdo con el mandatario, el Gobierno Nacional mantendrá activo el mecanismo de postulación para continuar supliendo vacantes técnicas en posiciones estatales.