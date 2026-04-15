El gol de Luis Díaz al Real Madrid vale millones para Bayern Múnich en Champions

El Bayern Múnich avanzó a las semifinales de la Champions League tras eliminar al Real Madrid con un marcador global de 6-4, en una serie donde Luis Díaz fue determinante con un gol al minuto 89 en el apretado partido de vuelta disputado en el Allianz Arena, que terminó 4-3 a favor del equipo del colombiano.
Con el pase a semifinales, el Bayern Múnich garantiza 12,5 millones de euros adicionales en premios deportivos de la UEFA. En caso de avanzar a la final, el club bávaro sumará 15,5 millones de euros más, y 4,5 millones adicionales si logra el título. En total, un campeón de Champions puede superar los 80 millones de euros en ingresos directos por rendimiento deportivo, sin contar ingresos comerciales ni patrocinadores.
El partido tuvo un cierre de alta exigencia. El Real Madrid mantuvo opciones en distintos tramos de la serie, pero el Bayern sostuvo la ventaja global y cerró la clasificación en la parte final del encuentro de vuelta. Luis Díaz ya había marcado en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, lo que reforzó su influencia en la eliminatoria.
Bayern Múnich vs PSG: así queda el cuadro de semifinales de Champions League
Con este resultado, el equipo de Luis Díaz enfrentará al Paris Saint-Germain en semifinales. En la otra llave se medirán los equipos que avanzaron desde el lado opuesto del cuadro, Atlético de Madrid y Arsenal, en una fase que definirá a los dos finalistas del torneo.
Las semifinales se disputarán en formato de ida y vuelta. El partido de ida está programado para la primera semana de mayo, mientras que la vuelta se jugará en la segunda semana del mismo mes, de acuerdo con el calendario oficial de la UEFA.
Luis Díaz en Champions: estadísticas que demuestran lo que pagó el Bayern
Con su anotación ante el Real Madrid, Luis Díaz alcanza 6 goles en la actual edición de la Champions League con el Bayern Múnich y suma 16 goles en total en la competición a lo largo de su carrera.
El colombiano ya había marcado en el Santiago Bernabéu en el partido de ida, consolidando su impacto en fases eliminatorias. De acuerdo con estimaciones del CIES Football Observatory, los jugadores que anotan en rondas finales de Champions pueden aumentar su valor de mercado entre 10 % y 25 % en una sola ventana de transferencias, dependiendo del rendimiento y la exposición internacional.
Adicionalmente, el Bayern Múnich entra en una fase donde cada partido de Champions puede representar ingresos adicionales cercanos a 10 millones de euros, sumando premios UEFA, derechos de televisión y una exposición comparada con el Mundial de la FIFA.
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En este contexto, el gol de Luis Díaz no solo define una clasificación deportiva, sino que impacta directamente los ingresos del club, la valorización de su plantilla y su posicionamiento comercial en el mercado europeo.