El golpe económico que deja la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita en el calendario de Fórmula 1

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril representa para la Fórmula 1 una pérdida directa cercana a los US$70 millones, una cifra relevante pero manejable dentro de la estructura financiera del campeonato. Los dos eventos están entre los más costosos del calendario y sus gobiernos pagan algunos de los derechos de organización más altos del mundo.
Bahréin paga entre US$45 millones y US$52 millones por temporada, mientras que Arabia Saudita desembolsa alrededor de US$55 millones anuales por albergar la carrera en el circuito urbano de Jeddah, según datos de contratos publicados por Sports Business Journal y análisis de Total Motorsport. La suma de ambos fees explica la mayor parte del impacto económico para la Fórmula 1 si los eventos no se disputan.
La empresa que gestiona el campeonato, Formula One Management (FOM), depende en gran parte de estos pagos para su flujo de caja. Sin embargo, el negocio está diversificado y las cancelaciones, en caso de confirmarse, no comprometerían la estabilidad financiera del campeonato.
En 2024, la Fórmula 1 reportó ingresos cercanos a US$4.000 millones, de los cuales cerca del 30 % proviene de los pagos de los promotores de carreras. Bajo esa estructura, la cancelación de dos Grandes Premios de alto valor impacta el balance, pero no altera el modelo económico global de la categoría.
Cuánto dinero perdería la Fórmula 1 por cancelar Bahréin y Arabia Saudita
Los promotores de cada carrera pagan a la F1 una tarifa fija por organizar el evento. Estas tarifas, conocidas como hosting fees, se negocian en contratos a largo plazo y suelen incluir incrementos anuales de hasta 5 %.
Si los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se disputan, la Fórmula 1 dejaría de recibir entre US$65 millones y US$75 millones, dependiendo de las cláusulas específicas de cada contrato. Este monto representa cerca del 10 % de los ingresos totales por organización de carreras en una temporada, que rondan los US$700 millones.
No obstante, la mayoría de contratos incluye cláusulas de fuerza mayor que se activan en situaciones de conflicto o riesgos de seguridad. En esos casos, los promotores no están obligados a pagar el fee completo y la F1 no puede exigir compensaciones adicionales. Esto significa que la pérdida se limita a ingresos no recibidos y no a penalizaciones económicas.
Para dimensionar el impacto, los US$70 millones equivalen aproximadamente al valor de un contrato anual de patrocinio principal en la F1 o a menos de la mitad del presupuesto anual de una escudería media.
Por qué Oriente Medio es clave en el negocio de la F1
Bahréin y Arabia Saudita forman parte del grupo de países que más invierten en Fórmula 1. A diferencia de circuitos históricos en Europa, donde los organizadores suelen operar con pérdidas, los gobiernos del Golfo financian las carreras como parte de sus estrategias de posicionamiento internacional y turismo deportivo.
Arabia Saudita, por ejemplo, firmó un acuerdo hasta 2030 para albergar el Gran Premio en Jeddah, con planes de trasladarlo a un nuevo circuito en Qiddiya. Bahréin, por su parte, fue el primer país de Oriente Medio en organizar una carrera de Fórmula 1 en 2004 y tiene contrato vigente hasta 2036.
Esta región aporta actualmente cuatro carreras del calendario y paga algunos de los derechos más altos, lo que la convierte en una de las fuentes de ingresos más importantes para la categoría. La pérdida simultánea de dos eventos en esta zona reduce el flujo de caja, pero no pone en riesgo el campeonato, que también obtiene ingresos significativos por derechos de televisión y patrocinios globales.
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En términos porcentuales, la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita implicaría cerca del 2 % de los ingresos totales anuales de la Fórmula 1, un impacto relevante en el corto plazo pero insuficiente para afectar la operación o el calendario del campeonato en el largo plazo.