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Grupo Éxito sale de 12 supermercados en Argentina: así fue la transacción con una cadena local

En el acuerdo también se incluye la cesión de un centro de distribución.

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Mercado del retail
Mercado del retail Foto: Pexels - Kevin Malik

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La sociedad Libertad, subsidiaria de Grupo Éxito en Argentina, suscribió un acuerdo vinculante con la cadena La Anónima para ceder 12 supermercados y un centro de distribución. 

De acuerdo con un comunicado compartido a sus accionistas, el grupo colombiano considera que esta operación permitirá generar nuevas oportunidades para proveedores, colaboradores y clientes. 

En el marco de dicha transacción, La Anónima se ha comprometido a incorporar la totalidad del personal vinculado a los almacenes, así como a ocupar los inmuebles en calidad de locatario. Esto con miras a garantizar la continuidad laboral y una transición ordenada de las operaciones en los locales. 

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La sociedad Libertad, subsidiaria de Grupo Éxito en Argentina, suscribió un acuerdo vinculante con la cadena La Anónima
La sociedad Libertad, subsidiaria de Grupo Éxito en Argentina, suscribió un acuerdo vinculante con la cadena La Anónima. Foto: Libertad / La Anónima

Grupo Libertad, por su parte, fortalecerá su negocio inmobiliario y conserva la propiedad de todos sus inmuebles, que alcanzan un total de 300.000 m² de área comercial arrendable. Además, continuará operando en Argentina a través de sus centros comerciales Paseo Libertad.

Con esta operación, la cadena La Anónima podrá acelerar su expansión en las regiones centro y norte del país, consolidando su despliegue con supermercados en el interior del territorio argentino. 

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Tags: Comercio en Colombia, Sector retail, empresas
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