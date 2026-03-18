La sociedad Libertad, subsidiaria de Grupo Éxito en Argentina, suscribió un acuerdo vinculante con la cadena La Anónima para ceder 12 supermercados y un centro de distribución.
De acuerdo con un comunicado compartido a sus accionistas, el grupo colombiano considera que esta operación permitirá generar nuevas oportunidades para proveedores, colaboradores y clientes.
En el marco de dicha transacción, La Anónima se ha comprometido a incorporar la totalidad del personal vinculado a los almacenes, así como a ocupar los inmuebles en calidad de locatario. Esto con miras a garantizar la continuidad laboral y una transición ordenada de las operaciones en los locales.
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Grupo Libertad, por su parte, fortalecerá su negocio inmobiliario y conserva la propiedad de todos sus inmuebles, que alcanzan un total de 300.000 m² de área comercial arrendable. Además, continuará operando en Argentina a través de sus centros comerciales Paseo Libertad.
Con esta operación, la cadena La Anónima podrá acelerar su expansión en las regiones centro y norte del país, consolidando su despliegue con supermercados en el interior del territorio argentino.
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