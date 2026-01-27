IDU confirmó lo que se viene para tramo sur de la Carrera Séptima: Dio fecha clave para nueva licitación

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó avances clave en uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes para Bogotá: El tramo faltante de la Carrera Séptima entre las calles 99 y 24. Esta obra es considerada clave para garantizar la continuidad de uno de los corredores históricos y más utilizados de la capital.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto no ha estado exento de interrogantes, especialmente en lo relacionado con el futuro del tramo sur de la Carrera Séptima.
Las dudas surgieron luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán decidiera suspender la licitación correspondiente a este segmento para que no se viera una afectación entre la Séptima y la Caracas teniendo en cuenta la construcción del Metro de Bogotá, lo que hubiese generado cierres viales de sur a norte.
Frente a este escenario, el director del IDU, Orlando Molano, aseguró que el Distrito cuenta con información técnica suficiente para avanzar en la planeación y eventual ejecución de las obras. De acuerdo con el funcionario, existen múltiples insumos que permiten ajustar el proyecto a las condiciones actuales de la ciudad y a las necesidades de los usuarios.
“Existen seis diseños completos de la Séptima, con las facilidades y especificaciones necesarias. El alcalde ha sido claro en que hay información suficiente para que el Instituto de Desarrollo Urbano tenga la capacidad de armonizar esos diseños con las condiciones actuales y con los requerimientos de la comunidad”, explicó Molano. Según precisó, el trabajo del IDU en esta etapa se concentra en revisar, actualizar y unificar los diseños para asegurar su coherencia técnica y funcional.
El director del Instituto también advirtió sobre las consecuencias que tendría no ejecutar las obras en este corredor estratégico. En su concepto, la falta de continuidad en la Carrera Séptima generaría impactos negativos tanto en la movilidad como en la articulación del sistema vial de la ciudad.
“Imagínese un vehículo que venga desde la calle 140 y quiera llegar al centro. No tendría continuidad. Tendría que tomar la Circunvalar, que lo dejaría en la 24, pero si quisiera bajar antes, por ejemplo, a la 45, no existiría ese tramo continuo”, señaló Molano.
Esta situación, añadió, obligaría a los conductores a desplazarse por vías alternas como la Carrera N|ovena o la carrera 11, lo que incrementaría la congestión en otros corredores que ya presentan altos niveles de tráfico.
Desde la perspectiva del IDU, la ejecución del proyecto no solo busca mejorar los tiempos de desplazamiento, sino también distribuir de manera más eficiente la carga vehicular en el oriente de la ciudad.
En cuanto al avance de las obras actualmente en marcha, Molano indicó que el Instituto trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad y con TransMilenio para resolver puntos críticos de conexión. “Estamos avanzando en la demolición del puente de la calle 100 y en el arranque de la obra. Se hizo una adición al contrato del grupo uno del corredor de la Séptima y estamos revisando el empalme con el grupo nueve del corredor de la 68, para garantizar continuidad en las obras”, afirmó.
De acuerdo con el funcionario, el grupo nueve del corredor de la avenida 68 registra un avance cercano al 99 %, mientras que el grupo uno de la Carrera Séptima está próximo a iniciar su fase constructiva. “Si no ejecutáramos esta obra, prácticamente terminaríamos los proyectos sin conexión entre ellos. Por eso era indispensable arrancar también en esta administración”, enfatizó Molano, al resaltar la importancia de coordinar los distintos frentes de obra para evitar cuellos de botella en la movilidad.
Diseños y cronograma del tramo sur de la Carrera Séptima
Respecto a los diseños del tramo sur de la Carrera Séptima, el director del IDU reconoció que se trata de un proceso que requerirá tiempo y análisis detallado. Según explicó, actualmente se evalúan diferentes escenarios técnicos, entre ellos la posible implementación de carriles de servicio y soluciones para atender situaciones de emergencia.
“Estamos evaluando escenarios como la implementación de carriles de servicio. También analizamos situaciones de emergencia, como incendios o vehículos varados, especialmente en zonas donde solo habría un carril. Por eso nos tomaremos todo este año y parte del próximo año para armonizar los diseños”, indicó Molano. La meta del Distrito es estructurar y publicar la licitación del tramo comprendido entre las calles 99 y 24 hacia finales de 2027.
Estas declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la ampliación y modernización de la Carrera séptima hacia el norte, cuyos contratos sí fueron adjudicados entre las Calles 99 y 200. Estas iniciarán entre febrero y junio de 2026.