IED en Colombia llega a US$8.372 millones a noviembre, tras crecer 13,2 % el mes pasado

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia tuvo un repunte mensual en noviembre de 2025, aunque el monto acumulado del año sigue marcando una tendencia a la baja.
Según la balanza cambiaria del Banco de la República, durante los primeros once meses del año ingresaron al país US$8.372 millones en capital proveniente del exterior. Esta cifra acumulada es menor en US$1.635 millones (-16,3 %) a la registrada el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó los US$10.007 millones.
Solo en noviembre, la IED que ingresó a Colombia superó los US$703 millones. Este monto mensual representó un aumento del 13,2 % al compararse con el de noviembre de 2024, tras un periodo de tres meses con variaciones negativas.
El sector de petróleo y minería también registró un incremento mensual. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$529 millones, un 16,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.
No obstante, el valor acumulado a noviembre de este año para petróleo y minería fue de US$6.390 millones, cifra inferior en un 10,6 % a los US$7.145 millones registrados en 2024.
Inversión colombiana en el exterior y transferencias netas
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, se ubicó en US$195 millones en noviembre de 2025.
Aunque se trata de una de las cifras más bajas del año, mostró un gran repunte en su variación interanual con un crecimiento del 2.337,5 % con respecto al registro 12 meses atrás, es decir, 24 veces más.
Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, alcanzaron los US$1.145 millones en el periodo referido, lo que significó una caída interanual del 8,5 %.
