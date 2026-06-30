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Importante organismo internacional lanza advertencia sobre las tasas de interés en Colombia

Los pronósticos señalan que las tasas de interés en Colombia, inevitablemente, terminarían encima de los 12 % este año.

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Junta Directiva del Banco de la República. Imagen: Cuenta oficial Flickr del BanRep

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Las tasas de interés en Colombia siguen en el foco de los analistas del mercado internacional, toda vez que los recientes datos de inflación siguen sin generar expectativas sobre la posibilidad de que se dé una desaceleración en el corto plazo.

Presiones locales y externas hacen prever, de momento, que el país se enfrentará, de nuevo, a un año de altos precios que están siendo marcados por los valores de los alimentos así como de los servicios públicos.

BanRep mantiene tasas de interés en colombia 11,25 % en abril de 2026
Gráfico: Valora Analitik

Si bien las tasas de interés en Colombia se mantuvieron intactas en la reciente Junta del Banco de la República, las proyecciones se centran en que la nueva decisión no dará espacio para mantener el indicador en el 11,25 %.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dejado en claro que el país se enfrenta a la decisión de subir tasas y sostener un nivel restrictivo durante el segundo semestre de este año, viendo incluso unas tasas por encima del 12 %.

Lo que podría pasar con las tasas de interés en Colombia

“La inflación alta, las condiciones monetarias restrictivas y la incertidumbre pesarán sobre la inversión y moderarán el consumo de los hogares”, señaló la OCDE en un reciente informe.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha dejado en claro que cualquier decisión que se tome sobre las tasas de interés en Colombia se fijará con base en los datos del IPC, pero también en el mantenimiento de una actividad económica saludable.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explica por qué subieron tasas de interés en colombia
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explica por qué subieron tasas de interés. Foto: Banco de la República

Sin embargo, las decisiones también deberán sustentarse sobre, entre otros, lo que pase con el manejo de la deuda y la capacidad financiera que tenga el país en la segunda mitad de este año.

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“La estrategia fiscal deberá ser más ambiciosa y creíble para restaurar la confianza de los inversionistas”, complementó la OCDE en sus expectativas sobre Colombia.

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Tags: tasas de interes colombia
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