Incremento de las retenciones fiscales asfixia el flujo de caja de las empresas, según expertos

El uso intensivo de las retenciones fiscales como herramienta de recaudo anticipado por parte del Gobierno colombiano amenaza la operatividad de las empresas, según expertos.
La magnitud del problema se refleja en las cifras de 2023, cuando solo las retenciones alcanzaron cerca de $74 billones, una cifra que superó los $72 billones recaudados por concepto de impuesto de renta. Este desfase no solo representa un aumento artificial del recaudo, de acuerdo con analistas, sino que ha derivado en una presión insostenible sobre el sistema de devoluciones de la DIAN y un incremento en los saldos a favor de los contribuyentes.
Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que factores como el alto endeudamiento y el bajo crecimiento económico han empujado al Ejecutivo a esta estrategia. “El menor crecimiento económico desde 2022 y la caída del recaudo han llevado al Gobierno a recurrir con mayor intensidad a instrumentos como las retenciones y autorretenciones para atender necesidades de liquidez de corto plazo”, dijo.
A pesar de estas advertencias, en 2025 el Gobierno volvió a incrementar la tasa de las retenciones con el fin de anticipar ingresos fiscales.
Esta decisión se toma en un contexto de desequilibrio en las finanzas públicas. Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), señaló que entre 2019 y 2024 los ingresos del Estado crecieron apenas 0,3 puntos del PIB, mientras el gasto aumentó 4,5 puntos, «lo que implica que el crecimiento del gasto fue quince veces superior al de los ingresos en ese periodo”.
Impacto en los márgenes de utilidad
La preocupación es particularmente aguda en sectores que operan con márgenes estrechos, como el transporte, la manufactura, la energía y la minería.
Francisco Gnecco, socio de Gavia Estrategia, ilustró la gravedad de la situación con un ejemplo contundente: “Una retención del 4 % sobre los ingresos, es decir, $4 de cada $100 facturados, puede representar la mitad o la totalidad de la utilidad de una empresa. El efecto es crítico en sectores que operan con márgenes estrechos, donde las retenciones reducen directamente la capacidad de sostener la operación”.
Durante el foro “Retenciones y Devoluciones: Impacto en las Empresas y Desafíos ante la DIAN”, organizado por la firma Gavia Estrategia y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Gnecco y otros voceros advirtieron que esta práctica está generando una crisis de liquidez en diversos sectores económicos.
Representantes de los sectores productivos y la academia han planteado la necesidad urgente de recalibrar las retenciones basándose en las utilidades reales y no solo en los ingresos brutos, además de simplificar el sistema tributario para lograr procesos de devolución más ágiles.
El encuentro concluyó con una petición clara: la construcción de una conversación nacional entre el Gobierno, la academia y el sector productivo. El objetivo debe ser un pacto que permita fortalecer el ecosistema tributario, garantizando que sea predecible para las empresas y, al mismo tiempo, sostenible para las finanzas del Estado a largo plazo.