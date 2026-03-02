¿Cuándo la inflación en Colombia podría acercarse con fuerza al 3 %?

Las recientes subidas de la inflación en Colombia ponen en vilo que el Banco de la República pueda ver un IPC en su meta, que sigue siendo del 3 %.
El incremento importante del salario mínimo, así como la materialización de otros riesgos, complejizan la tarea y hacen que, cada vez más, se amplíe el plazo para ver un indicador en esos márgenes.
La inflación en Colombia vuelve a subir más de lo esperado y, de momento, el proceso de desaceleración quedó estancado, incluso previendo que ahora el dato escalaría hasta cerca del 7 %.
A pesar de la petición de revisar la meta del emisor, del 3 %, el Banco de la República ratificó que ese sigue siendo su objetivo, aunque tomará más tiempo del previsto acercarse.
¿Se demora la inflación en Colombia en el 3 %?
El reciente informe de política monetaria del equipo técnico del Banco de la República señala que se podría dar ese “acercamiento” a diciembre del año 2027.
Para ese momento es muy probable que, salvo se presenten algunos riesgos para el nivel de los precios, la inflación en Colombia llegaría al 3,7 %, por lo que aterrizar puntualmente en el 3 % llevaría hasta perspectivas del 2028.
“Las presiones provenientes del reciente aumento del salario mínimo, y las derivadas del comportamiento de la tasa de cambio en un entorno de elevada incertidumbre global, podrían hacer que la reducción de la inflación sea más lenta que lo proyectado», dice el informe.
Sobre lo que le reste presión a la inflación en Colombia, una reducción del precio de los alimentos y también los recortes sobre el precio de la gasolina podrían ayudar en el más inmediato plazo.