Inflación en Colombia habría golpeado bolsillo de los hogares a enero: “Empieza el ascenso”

Un nuevo informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana explica que “empezó el ascenso” de la inflación en Colombia, esto a cuenta de las implicaciones del salario mínimo en algunos precios.
Según el análisis, la inflación anual cerró el 2025 en 5,1 %, nivel ligeramente por debajo al cierre de 2024. Pero a enero el dato ya habría escalado al 5,2 %, viendo una variación solo del 1,06 % en el primer mes del 2026.
A ojos de este informe, el dato a diciembre del año pasado confirma que el proceso de desaceleración de la inflación en Colombia se agotó en 2025.
“Sumado a esto, el aumento desproporcionado del 23 % en el salario mínimo cambió de forma significativa el panorama macroeconómico de 2026”, se lee en el documento.
Otros efectos para la inflación en Colombia
De acuerdo con el documento, la inflación no solo completará seis años consecutivos por encima del rango meta, si no que ahora se prevé que se acelere a 6,5 %, superior al 4,9 % proyectado previamente.
En ese análisis, se prevé que el mayor impacto provendría de comidas fuera del hogar y otros servicios. “Si bien la apreciación del peso puede generar un alivio transitorio sobre la inflación a través de menores precios de los bienes transables, este efecto sería ampliamente superado por factores de mayor persistencia inflacionaria”
La inflación en Colombia, recalca el informe, se vería sustancialmente condicionada por el incremento del salario mínimo, las presiones de demanda interna y los ajustes en los precios regulados.
Recomendado: Inflación en Colombia cerró 2025 en 5,10 % por debajo del dato de 2024
De momento, las expectativas más pesimistas sobre la inflación en Colombia señalan que el país podría ver niveles del 7 % a diciembre de este año.